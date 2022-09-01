В день знаний Алексей Логвиненко посетил школу открывшуюся после капремонта школу №84

— История просвещения и история Отечества, важные направления в работе преподавателей. Ваша задача привить любовь к нашей великой стране и ее героям. Все дети у нас современные и активные. Но только в поисках у ребенка сформируется его новое мировоззрение с любовью к своей державе. Уверен, что ученики 84-й школы будут достойными гражданами города Ростова-на-Дону и России. Желаю каждому из вас здоровья, успехов и отличных оценок! — подчеркнул Алексей Логвиненко.