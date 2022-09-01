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В день знаний Алексей Логвиненко посетил школу открывшуюся после капремонта школу №84

1 сентября 09:40
Фото: Администрация Ростова
Сегодня во всех школах донской столицы стартовал новый учебный год. За парты сели более 124 тысяч ростовских школьников, а для 15 тысяч первоклашек прозвенел Первый звонок.

Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко во время торжественного мероприятия в школе № 84.

Учреждение было выбрано не случайно. Обновленная школа вновь открыла свои двери ученикам после капитального ремонта. Как отметил Алексей Логвиненко, теперь у нее есть импульс современности.

Фото: Администрация Ростова

— Для качественного обучения ребят мы приложили максимум усилий. Обустроили IT-лабораторию, стрелковый тир, скалодром. Каждый из школьников может выбрать себе занятие по душе и развиваться в этом направлении в стенах родного учреждения. Всего на капремонт школы было выделено более 286 млн рублей, — пояснил Алексей Логвиненко.

В работе городской администрации, вводить новые школы в День знаний стало доброй традицией. Только в настоящий момент в городе строится пять школ, а еще в шести ведется капитальный ремонт. Такого темпа в работе с образовательными учреждениями в Ростове-на-Дону не было несколько десятков лет. Тем более, что все учреждения после ремонта модернизируются и наполняются инновационными технологиями.

Фото: Администрация Ростова

Школа № 84, где проходила торжественная линейка, сегодня носит имя своего выпускника — Героя России Дмитрия Петрова, псковского десантника, который ценой своей жизни встал на защиту Отечества. Алексей Логвиненко напомнил, как важно чтить историю своего государства.

— История просвещения и история Отечества, важные направления в работе преподавателей. Ваша задача привить любовь к нашей великой стране и ее героям. Все дети у нас современные и активные. Но только в поисках у ребенка сформируется его новое мировоззрение с любовью к своей державе. Уверен, что ученики 84-й школы будут достойными гражданами города Ростова-на-Дону и России. Желаю каждому из вас здоровья, успехов и отличных оценок! — подчеркнул Алексей Логвиненко.

Фото: Администрация Ростова

К пожеланиям присоединился и директор школы № 84 Филипп Гонсалес. Он поблагодарил представителей городской администрации за новые помещения и пригласил всех в классы.

— Сегодня мы открываем школу после капитального ремонта. Зайдем в светлые классы, великолепную столовую, посетим спортивный и актовый залы. Сейчас наша школа оснащена прекрасным оборудованием, способным развивать у ребят не только креативные мысли, но и помогать им достигать поставленных целей, — сказал директор учреждения.

Не остались в стороне и родители первоклассников. Они с восхищением реагировали на обновленную школу: новые классы и современное оборудование.

— Безусловно, городские власти постарались. Видно, что все сделано для людей. Моему ребенку очень понравилось внутри и я надеюсь, что наша Вика будет приносить из этой школы только хорошие оценки, — поделилась с корреспондентом RostovGazeta мама Марина.

Фото: Администрация Ростова

Школа № 84 стала первой школой в Первомайском районе города, которая открыла двери после капитального ремонта. Ее ученики более года были перераспределены по другим образовательным учреждениям района, но теперь вернулись в свой дом знаний и приняли в свою дружную семью новых учеников.

#Новости#Общество
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