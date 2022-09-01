В Ростове сотрудники МЧС спасли рабочих, придавленных бетонным кольцом 1 сентября

В четверг, 1 сентября, стало известно, что на Военведе в Ростова произошла чрезвычайная ситуация. Вечером двое рабочих, которые работали на стройплощадке улицы Оганова, оказались погребены под фрагментами бетонного кольца.
Ростовчан обрадовала новость о спасении пострадавших рабочих.
«Выздоровления работягам», — искренне пожелали горожане.
«Слава Богу, спасли ребят!», — обрадовалась одна из ростовчанок.
«Правила по охране труда, как и дорожного движения, составлены не просто так. Пресловутый русский Авось. Здоровья!», — усомнился в качестве мер безопасности на строительной площадке один из горожан.