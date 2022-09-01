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В Ростове сотрудники МЧС спасли рабочих, придавленных бетонным кольцом 1 сентября

1 сентября 16:57
Фото: МЧС
В Ростове сотрудникам МЧС удалось спасти жизни рабочих, пострадавших при работе на стройплощадке, комментарии появились в соцсетях.

В четверг, 1 сентября, стало известно, что на Военведе в Ростова произошла чрезвычайная ситуация. Вечером двое рабочих, которые работали на стройплощадке улицы Оганова, оказались погребены под фрагментами бетонного кольца.

Сотрудникам МЧС удалось спасти мужчин, их извлекли из-под кольца и отправили к медикам БСМП.

Ростовчан обрадовала новость о спасении пострадавших рабочих.

«Выздоровления работягам», — искренне пожелали горожане.

«Слава Богу, спасли ребят!», — обрадовалась одна из ростовчанок.

«Правила по охране труда, как и дорожного движения, составлены не просто так. Пресловутый русский Авось. Здоровья!», — усомнился в качестве мер безопасности на строительной площадке один из горожан.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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