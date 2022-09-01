rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове задержали горожанина, который пытался зарезать собутыльника

1 сентября 15:15
Фото: Unsplash
В Ростове задержали местного жителя, который пытался зарезать своего собутыльника, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел по Железнодорожному району Ростова СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело против горожанина, который подозревается в покушении на убийство.

В среду, 31 августа, мужчина распивал спиртное в собственном доме на улице Собино вместе с собутыльником. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого ростовчанин ранил знакомого в грудь ножом два раза. Свидетель нападения спас потерпевшего, а после мужчину доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую медпомощь.

Сейчас нападавшего задержали, и следователи пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Также стоит вопрос о заключении ростовчанина под стражу.

Ранее стало известно, что мужчина, зарезавший собственного маленького внука, подвергнется принудительному лечению.

Материалы по теме
В Ростовской области 11 лет тюрьмы дали матери, пытавшейся зарезать и задушить дочьВ Ростове арестовали девушку, зарезавшую своего парня кухонным ножом 8 августаВ Ростове будут принудительно лечить мужчину, зарезавшего шестилетнего внука
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28