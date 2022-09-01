В Ростове задержали горожанина, который пытался зарезать собутыльника

В среду, 31 августа, мужчина распивал спиртное в собственном доме на улице Собино вместе с собутыльником. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого ростовчанин ранил знакомого в грудь ножом два раза. Свидетель нападения спас потерпевшего, а после мужчину доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую медпомощь.