В Ростове задержали горожанина, который пытался зарезать собутыльника

Следственный отдел по Железнодорожному району Ростова СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело против горожанина, который подозревается в покушении на убийство.
В среду, 31 августа, мужчина распивал спиртное в собственном доме на улице Собино вместе с собутыльником. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого ростовчанин ранил знакомого в грудь ножом два раза. Свидетель нападения спас потерпевшего, а после мужчину доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую медпомощь.
Сейчас нападавшего задержали, и следователи пытаются выяснить обстоятельства произошедшего. Также стоит вопрос о заключении ростовчанина под стражу.
Ранее стало известно, что мужчина, зарезавший собственного маленького внука, подвергнется принудительному лечению.