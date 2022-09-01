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В Ростовской области осудили мужчину, заставлявшего девочку его трогать под штанами

1 сентября 11:30
Фото: stockvault.net
В Ростовской области огласили приговор мужчине, который приставал к ребенку, решение вынес Мясниковский райсуд.

Уголовное дело возбудили в отношении 53-летнего мужчины, который проживал в хуторе Калинин. По данным издания Donday, он заставил девочку трогать его интимные места.

«Фигурант схватил ребенка, затащил в гараж, посадил в машину и начал приставать. Через которое время он отпустил девочку, а она обо всем рассказала родителям», — говорится в публикации.

Взрослые написали заявление в полицию, после чего и завели дело. Теперь Мясниковский райсуд приговорил обвиняемого к принудительным мерам медицинского характера.

Ранее дело завели на ростовчанина, который получил от ребенка интимные фотографии.

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