В Ростовской области задержали налетчиков, ограбивших торговца «Темерника» 31 августа

Ростовские полицейские задержали грабителей, напавших на батайского предпринимателя недалеко от ТЦ «Дельфин». Напомним, дерзкое ограбление произошло вечером 31 августа на улице Лелюшенко. Злоумышленники подбежали на парковке к бизнесмену, прыснули ему в лицо перцовым баллончиком и отобрали сумку с деньгами и документами. Уточняется, что там было порядка 600 тысяч рублей. После этого грабители на машине скрылись с места происшествия. Был объявлен план «Перехват», составлены фотороботы злоумышленников.