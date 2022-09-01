В Ростовской области задержали налетчиков, ограбивших торговца «Темерника» 31 августа

Ростовские полицейские задержали грабителей, напавших на батайского предпринимателя недалеко от ТЦ «Дельфин». Напомним, дерзкое ограбление произошло вечером 31 августа на улице Лелюшенко. Злоумышленники подбежали на парковке к бизнесмену, прыснули ему в лицо перцовым баллончиком и отобрали сумку с деньгами и документами. Уточняется, что там было порядка 600 тысяч рублей. После этого грабители на машине скрылись с места происшествия. Был объявлен план «Перехват», составлены фотороботы злоумышленников.
Полицейские смогли задержать преступников на трассе рядом с Новошахтинском. Выяснилось, что они ранее были судимы за кражи и нанесение телесных повреждений. При них были обнаружены украденные деньги. Сейчас они переданы бизнесмену. Следователи предполагают, что нападение на коммерсанта было спланированным.