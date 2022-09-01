ВСК составила карту самых травмоопасных регионов в новом учебном году

При страховании ребенка важно учитывать его образ жизни. Например, если школьник занимается спортом на любительском уровне – играет во дворе в футбол или волейбол – необходимо включить соответствующий риск в полис. Так, средняя стоимость страховой программы увеличится, но не будет превышать 2 тыс. рублей при страховом покрытии в 100 тыс. рублей. Полис НСиБ для профессионального юного спорстмена будет стоить немного дороже, около 3,2 тыс. Размер компенсации при наступлении несчастного случая рассчитывается исходя из характера и степени тяжести травмы. Например, родителям школьника из Нижнего Новгорода было выплачено в этом году 12,5 тыс. рублей в связи с травмой в школе.