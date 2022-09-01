Выделенные полосы в Ростове не смогли создать из-за мест для платной парковки

В 2022 году в Ростове не получилось создать ни одной полосы для общественного транспорта. Вопрос поднимался на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорогам.
Замдиректора департамента транспорта Ростова Нарек Тамразян рассказал, что ввести выделенные полосы в центре города не получилось из-за существующих мест платной парковки. В частности, на Красноармейской улице, даже при условии изъятия парковок для выделения отдельной полосы для общественного транспорта, скорость движения автобусов не изменится. Поэтому здесь идея введения полосы для пассажирского транспорта показалась властям бессмысленной. Также полосу не получилось создать на Большой Садовой улице, так как она является недостаточно широкой.
Тем не менее власти не теряют надежды до конца года выделить для общественного транспорта Ростова хотя бы одну отдельную полосу. Депутаты ростовской гордумы заявили, что готовы помочь властям в реализации инициативы, если у тех возникнут очередные трудности.