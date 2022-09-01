Выделенные полосы в Ростове не смогли создать из-за мест для платной парковки

Замдиректора департамента транспорта Ростова Нарек Тамразян рассказал, что ввести выделенные полосы в центре города не получилось из-за существующих мест платной парковки. В частности, на Красноармейской улице, даже при условии изъятия парковок для выделения отдельной полосы для общественного транспорта, скорость движения автобусов не изменится. Поэтому здесь идея введения полосы для пассажирского транспорта показалась властям бессмысленной. Также полосу не получилось создать на Большой Садовой улице, так как она является недостаточно широкой.