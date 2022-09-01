«Застройщику плевать»: в Ростове выясняют, кто возводит здание на месте сквера

«У нас же рядом дорога, а дети ходят в школу. Однажды машина чуть не сбила ребенка. А когда пострадал жилец дома, который только вышел из подъезда, а его сбила машина, мы установили огромный камень и шлагбаум от проезда чужих. А теперь застройщик пытается снести нашу конструкцию», — рассказывают местные жители.