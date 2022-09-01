«Застройщику плевать»: в Ростове выясняют, кто возводит здание на месте сквера

Напомним, что на месте сквера, деревья которого почти полвека назад высаживали жители дома Каширской, 18, продолжаются строительные работы. По информации из городской мэрии, разрешение на уничтожение зеленых насаждений для строительных работ, собственникам земельного участка никто не выдавал.
«По данному факту проводится административное расследование с целью установления лиц, причастных к сносу зеленых насаждений без оформления разрешительной документации», — подчеркнули в мэрии.
В администрации также добавили, что разрешение на строительство капитального объекта на земельном участке улицы Каширской 18б, Департамент архитектуры и градостроительства не выдавал.
Тем не менее, возведение объекта без разрешительных документов, продолжается полным ходом. Жители ближайшего дома жалуются, что теперь организатор строительства намерен снести установленный людьми в целях безопасности шлагбаум.
«У нас же рядом дорога, а дети ходят в школу. Однажды машина чуть не сбила ребенка. А когда пострадал жилец дома, который только вышел из подъезда, а его сбила машина, мы установили огромный камень и шлагбаум от проезда чужих. А теперь застройщик пытается снести нашу конструкцию», — рассказывают местные жители.
Они поясняют, что вчера из окон наблюдали странную картину.
«Подъехал экскаватор, и водитель кому-то жаловался, что не может выпилить столб от шлагбаума и убрать камень. Так мы и поняли, что застройщику безразлична наша безопасность, он делает все, что ему заблагорассудится», — сходятся во мнении жители дома.
Больше всего людей возмущает факт отсутствия разрешительных документов на строительство. Не понимая, как и перед кем защищать свою дворовую территорию дома дальше, люди планируют обратиться с заявлением в полицию.