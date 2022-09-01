Жители некоторых улиц Ростова останутся без электричества почти на весь сентябрь

В Ростове со 2 сентября стартуют массовые отключения электричества. Уже в эту пятницу света не будет с 8.00 мск по 17.00 мск в переулках Защитном, № 4-10, 1-11, 25-33, Кавалерийском, № 8, 16, 11, Медном, № 8, на улице Межевой, № 2-78, 1-87, в переулке Моторном, № 1-23, 2-20, на улицах Нагорной, №2-86, 1-71, Привокзальной, № 15/9, Профсоюзной, № 45, 3-25, 29/22, 25/25, 6-98, Русской, № 1-7, 4-28, в переулке Солдатском, № 1-13, 2-14, на улицах Балашовской, № 12-14, 9-11, Вагулевского, № 4-18, 9-29, Токарной, № 49, 82/1, 82/2, 51/4, Трудящихся, № 1-47, 2-44, а также в переулке Ярославском, № 24-26, 19-29.