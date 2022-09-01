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Жители некоторых улиц Ростова останутся без электричества почти на весь сентябрь

1 сентября 08:45
Фото: АО «Донэнерго»
В Ростове с сентября планируются массовые отключения электроэнергии, предупредили в Донэнерго.

В Ростове со 2 сентября стартуют массовые отключения электричества. Уже в эту пятницу света не будет с 8.00 мск по 17.00 мск в переулках Защитном, № 4-10, 1-11, 25-33, Кавалерийском, 8, 16, 11, Медном, № 8, на улице Межевой, № 2-78, 1-87, в переулке Моторном, 1-23, 2-20, на улицах Нагорной, №2-86, 1-71, Привокзальной, 15/9, Профсоюзной, 45, 3-25, 29/22, 25/25, 6-98, Русской, 1-7, 4-28, в переулке Солдатском, № 1-13, 2-14, на улицах Балашовской, 12-14, 9-11, Вагулевского, 4-18, 9-29, Токарной, 49, 82/1, 82/2, 51/4, Трудящихся, 1-47, 2-44, а также в переулке Ярославском, 24-26, 19-29.

Со 2 по 30 сентября каждый день электричество будут отключать с 9.00 мск по 17.00 мск в домах по улицам Краснокурсантской, 33-45, Фурмановской, 16-50, 23-43, Евдокимова, 36-64, Бодрой, 21-73, 30-82, в переулках Ликбезовском, 1-39, 2-42, Пригородном, 1-27, 2-30, Неверовском, 1-27, 2-32, Оренбургском, 63-109, 64-114, Солнечном, 1-23, 2-22. Свет жителям этих домов будут давать только в ночное время.

Напомним, другие массовые отключения света проходят из-за ремонта в Ростове с 29 августа по 4 сентября

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#Новости#Виктория Прутковская#Город
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