Депутаты КПРФ считают беспределом ситуацию с общественным транспортом в Ярославле

Как сообщает echo76.ru со ссылкой на слова коммунистов, по их мнению, общественный транспорт в Ярославле находится в критическом состоянии. В перечне нерешенных проблем, которых и так хватало, теперь оказались еще и арестованные не так давно счета, которые принадлежат главным муниципальным транспортным компаниям – «Яргорэлектротрансу» и ПАТП № 1 города Ярославля. Помимо этого, попали под арест и уже сняты с госрегистрации 38 автобусов ПАТП в связи с тем, что оно задолжало за три месяца компании, которая предоставила технику в лизинг.