Депутаты КПРФ считают беспределом ситуацию с общественным транспортом в Ярославле

Как сообщает echo76.ru со ссылкой на слова коммунистов, по их мнению, общественный транспорт в Ярославле находится в критическом состоянии. В перечне нерешенных проблем, которых и так хватало, теперь оказались еще и арестованные не так давно счета, которые принадлежат главным муниципальным транспортным компаниям – «Яргорэлектротрансу» и ПАТП № 1 города Ярославля. Помимо этого, попали под арест и уже сняты с госрегистрации 38 автобусов ПАТП в связи с тем, что оно задолжало за три месяца компании, которая предоставила технику в лизинг.
По данным первого секретаря Ярославского областного комитета КПРФ Михаила Парамонова, техника находится в крайне изношенном состоянии. Причем эта проблема не нова. Так как все последние годы у предприятий не было возможности в связи с нехваткой средств приобрести запчасти, что вызвало даже забастовку сотрудников ПАТП-1. Но проблема решена так и не была.
По словам Парамонова, велась планомерная работа, чтобы автотранспортные предприятия оказались в кризисной ситуации. Их намеревались обанкротить, а затем выставить на продажу.
Когда горадминистрацию Ярославля возглавил Владимир Слепцов, были приняты новые требования, предъявляемые к автоперевозчикам, и народ стал надеяться на перемены к лучшему. Местные перевозчики даже решили взять кредиты, чтобы технику привести в нормальное состояние. Но результат получился совсем не тот, что ожидали.
По предложению нового мэра города Владимира Волкова, была разработана целая транспортная реформа, приведшая к перекройке маршрутной сети, передаче наиболее выгодных направлений иногородним перевозчикам и вытеснению с рынка местных частных компаний. А муниципальные (ПАТП-1 и ЯГЭС), взявшие в лизинг новые автобусы, лишились основных доходов.
По словам депутата ярославской думы Эльхана Мардалиева, происходящее сегодня в городе можно назвать сущим безобразием. Три года, прошедшие после так называемых «транспортных реформ», показали, что в городе на линии выходит не новый комфортабельный транспорт местных перевозчиков, в том числе такой, которым могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, а разрушающиеся пазики иногородних перевозчиков, которые каждую неделю выходят из строя и попадают в ДТП.
В качестве главной причины происходящего коммунисты видят преимущество, предоставленное коммерческим перевозчикам на основных маршрутах. Все идет к тому, что рынок городских пассажирских перевозок могут покинуть местные компании, в том числе и муниципальные. Из-за чего ярославские коммунисты решили отправить письмо в адрес Михаила Мишустина. «Если срочно не принять меры, то муниципальный пассажирский транспорт в Ярославле может исчезнуть как таковой», - говорится в этом письме.