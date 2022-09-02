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Детская гонка с препятствиями пройдет в Суворовском 11 сентября

2 сентября 13:08
Фото: Спорт-клуб "Суворов"
Спортсменам из многодетных и малообеспеченных семей, а также тем, чьи родители участвуют в СВО, организаторы обеспечат бесплатное участие.

Очередная детская гонка состоится в парке им. 70-летия Победы. Участники будут соревноваться в трех возрастных категориях: 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Испытать свои силы они могут в двух форматах: «Гонка» (400 метров и 12 препятствия) и «Трек» (100 метров и 8 препятствий). Все участники соревнования получат медали с изображением Александра Невского, а победители будут еще и награждены подарками от организаторов – спортивного клуба «Суворов».

Напомним, детские гонки с препятствиями в Суворовском проводятся уже не первый год, и с каждым разом привлекают все больше участников. О грядущей гонке и материалы прошлых мероприятия опубликованы в группе ВК спортивного клуба «Суворовский». Зарегистрироваться для участия в гонке 11 сентября можно на официальном сайте Гонка Казаки.

#Новости#Общество
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