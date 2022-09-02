Детская гонка с препятствиями пройдет в Суворовском 11 сентября

Очередная детская гонка состоится в парке им. 70-летия Победы. Участники будут соревноваться в трех возрастных категориях: 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Испытать свои силы они могут в двух форматах: «Гонка» (400 метров и 12 препятствия) и «Трек» (100 метров и 8 препятствий). Все участники соревнования получат медали с изображением Александра Невского, а победители будут еще и награждены подарками от организаторов – спортивного клуба «Суворов».