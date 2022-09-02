IKEA под Санкт-Петербургом возобновила работу перед продажей

Как сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС и сообщение органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, фабрика шведского ритейлера IKEA в Тихвине начала работать 1 сентября в рамках предпродажной подготовки компании. В названии фабрики ничего не изменилось – ИКЕА Индастри Тихвин. Руководитель также остался прежним. Сейчас он начал руководить и фабрикой IKEA Вятка. Эта и еще одна фабрика в Новгороде начнут работать с 5 сентября.