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IKEA под Санкт-Петербургом возобновила работу перед продажей

2 сентября 06:17
Фото: piqsels.com
Фабрика IKEA под Петербургом снова начала работать перед продажей. Название и директор остались неизменными.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС и сообщение органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, фабрика шведского ритейлера IKEA в Тихвине начала работать 1 сентября в рамках предпродажной подготовки компании. В названии фабрики ничего не изменилось – ИКЕА Индастри Тихвин. Руководитель также остался прежним. Сейчас он начал руководить и фабрикой IKEA Вятка. Эта и еще одна фабрика в Новгороде начнут работать с 5 сентября.

График работы 500 производственных сотрудников будет “неделя через неделю”. Как пообещал Илларионов, он будет интересоваться мнением сотрудников о текущей ситуации в компании.

Завод в Тихвине собираются продать до 2023 года.

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