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Как и где написать «Диктант победы» в Ростовской области

2 сентября 16:41
Фото: pxhere
В Ростовской области в субботу, 3 сентября, состоится «Диктант победы», участие в котором смогут принять все желающие, сообщили организаторы.

Что такое «Диктант победы»

«Диктант победы» — это всероссийская историческая акция, которая проходит не первый год. Она дает возможность каждому проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

Саму акцию приурочили к празднованию Дня победы. Она относится к числу федеральных и считается одним из наиболее значимых мероприятий.

Как принять участие в «Диктанте победы»

Принять участие в мероприятии можно несколькими способами, в том числе на специальных площадках в регионах. Предусмотрен также онлайн-формат на сайте Диктантпобеды.рф.

Кроме того, можно поучаствовать в акции в мобильном приложении «Диктант Победы». Для очного участия потребуется регистрация на сайте мероприятия, после чего можно будет выбрать ближайший населенный пункт.

Получение документа о прохождении диктанта возможно только на региональной площадке. Для этого нужно обратиться к организаторам в день проведения.

Как написать «Диктант победы» в Ростовской области

В Ростовской области мероприятие состоится 3 сентября и начнется в 14 часов. Всего предусмотрели 514 площадок.

Однако на данный момент в некоторых пунктах запись завершена. Поэтому придется искать альтернативные варианты.

Кто может написать «Диктант победы»

Каких-либо возрастных ограничений не вводили, поэтому участниками могут стать все желающие. Платить ничего не потребуется, так как все связанные с акцией мероприятия являются бесплатными.

Граждане в возрасте от 14 лет могут стать волонтерами и оказывать помощь.

Напомним, что в первый раз акцию провели в 2019 году. За счет нее все желающие не только проверяют свои знания, но и в целом повышают историческую грамотность.

В 2020 году к акции присоединились уже десятки государств, а также жители Австралии. А в 2021 году свои силы попробовали 1,5 миллиона граждан из 80 стран.

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