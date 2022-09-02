Как и где написать «Диктант победы» в Ростовской области

«Диктант победы» — это всероссийская историческая акция, которая проходит не первый год. Она дает возможность каждому проверить свои знания о Великой Отечественной войне.
Саму акцию приурочили к празднованию Дня победы. Она относится к числу федеральных и считается одним из наиболее значимых мероприятий.
Принять участие в мероприятии можно несколькими способами, в том числе на специальных площадках в регионах. Предусмотрен также онлайн-формат на сайте Диктантпобеды.рф.
Кроме того, можно поучаствовать в акции в мобильном приложении «Диктант Победы». Для очного участия потребуется регистрация на сайте мероприятия, после чего можно будет выбрать ближайший населенный пункт.
Получение документа о прохождении диктанта возможно только на региональной площадке. Для этого нужно обратиться к организаторам в день проведения.
В Ростовской области мероприятие состоится 3 сентября и начнется в 14 часов. Всего предусмотрели 514 площадок.
Однако на данный момент в некоторых пунктах запись завершена. Поэтому придется искать альтернативные варианты.
Каких-либо возрастных ограничений не вводили, поэтому участниками могут стать все желающие. Платить ничего не потребуется, так как все связанные с акцией мероприятия являются бесплатными.
Граждане в возрасте от 14 лет могут стать волонтерами и оказывать помощь.
Напомним, что в первый раз акцию провели в 2019 году. За счет нее все желающие не только проверяют свои знания, но и в целом повышают историческую грамотность.
В 2020 году к акции присоединились уже десятки государств, а также жители Австралии. А в 2021 году свои силы попробовали 1,5 миллиона граждан из 80 стран.