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Когда введут масочный режим в Ростовской области

2 сентября 04:00
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом появились разговоры о возвращении масочного режима. Придется ли местным жителям снова соблюдать эти правила, в материале RostovGazeta.

В Ростовской области с конца лета начала расти заболеваемость коронавирусом. Только за последние выходные, 27 и 28 августа, заразились около трех тысяч человек.

На фоне этого уже появились разговоры об ограничениях и возобновлении масочного режима. О чем думают власти и чего ждать жителям Ростовской области, разбирались журналисты RostovGazeta.

Рекомендации ВОЗ о масочном режиме

В середине августа появилась информация, что Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации странам вернуть масочный режим.

Также их просили активнее проводить работу по вакцинации. Пока эксперты прогнозируют осенью большое количество новых зараженных.

На тот момент Ростовская область занимала восьмое место в стране по заболеваемости.

Призывы к масочному режиму

Ближе к концу августа губернатор Василий Голубев рассказал, что темпы распространения коронавируса впечатляют и они не останавливаются. По его словам, необходимо корректировать дальнейшие действия.

Напомнил губернатор и о рекомендациях Роспотребнадзора вернуть масочный режим. Они распространяются на территории всего региона.

Фото: Правительство Ростовской области

«В дальнейшем планируется проводить информационную работу с населением, уже подписан соответствующий документ. Мы скорректируем проведение совещаний и перейдем на видеоформат», — отметил глава региона.

В целом он высказался против жестких мер, к которым люди относятся не очень хорошо. Но попросил выполнять те правила, которые действуют на данный момент.

В соцсетях по поводу этого появились разные мнения, так как одним маски изрядно надоели, а другие посчитали, что они помогут защитить от коронавируса. Это привело к серьезным спорам, но все остались при своих точках зрения.

Когда вернут масочный режим в Ростовской области

Опять же в августе губернатор рассказал, что динамика заболеваемости постоянно меняется. В начале недели она уменьшается, так как снижаются объемы тестирования, а после опять начинается рост.

По поводу возобновления масочного режима губернатор ответил, что это произойдет в случае, если ситуация станет неуправляемой. Тогда уже будет понятно, что необходимы жесткие меры.

«В данный момент всем нужно быть внимательными и осторожными. Поэтому сделали рекомендации, где возможно сберечь себя», — говорил губернатора.

Он добавил, что облправительство пока не видит необходимости как в уменьшении объемов ПЦР-тестирования, так и более серьезных ограничениях.

Масочный режим в магазинах Ростовской области

В Ростовской области в супермаркетах «Магнит» ввели масочный режим для сотрудников. Эти правила появились 23 августа для персонала магазинов в 67 регионах.

Вместе с этим закупили дополнительный набор средств защиты. Кроме того, активизировали вакцинацию и ревакцинацию среди сотрудников.

Новая волна коронавируса в Ростовской области

В одной из поликлиник Ростова корреспонденту RostovGazeta рассказали, что штамм кентавр в сентябре может приобрести эпидемиологическое значение. По словам собеседника, коронавирус постоянно эволюционирует.

Фото: Правительство Ростовской области

Врач считает, что уже в сентябре люди в основном будут заражаться кентавром, но повода для паники в данный момент нет.

Получается, что распространяется штамм быстро, а протекает у пациентов легко. Таким образом, по мнению эксперта, большинство людей иммунизируются естественным способом.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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