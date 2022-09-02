Минеева рассказала о финподдержке организаторов мероприятий со стороны правительства

Бизнес-омбудсмен рассказала об основных этапах получения грантов в этом году. Организаторы подали 55 заявок на финансирование с 6 июня по 7 июля. Это мероприятия в туристической, медицинской, культурной, строительной отраслях, а также в образовании и финансово-правовом секторе. Из этих заявок комиссия одобрила 25 на общую сумму 50 миллионов рублей, пишет newsnn.ru.
Второй этап начался 20 июля и будет продолжаться до 23 сентября. На финансовую поддержку города могут рассчитывать организаторы мероприятий, проведение которых запланировано на период с 3 августа по 30 ноября 2022 года. Таких заявок было подано 120, из них 43 получили одобрение. На эти проекты власти выделят из городского бюджета 73 миллиона рублей.
Таким образом, во втором периоде было подано больше заявок. Сумма финансирования также выросла. Из этого можно сделать вывод, что доверие бизнеса к столичным властям возросло. Организаторы проектов все чаще обращаются за финансовой поддержкой к московскому правительству.
Получателями грантов могут быть юрлица и индивидуальные предприниматели. Финансируемые мероприятия должны соответствовать ряду критериев. Так, их продолжительность должна составлять не меньше двух дней. Также проекты обязательно должны включать в себя один пункт — экскурсии по Москве. Важно, чтобы мероприятия были массовыми — не менее 100 участников. При этом 20% и более из этого количества должны быть гостями столицы, нуждающимися в размещении в гостиницах. К тематике форумов и конференций особых требований не предъявлялось. Это может быть любое направление — туризм, бизнес, здравоохранение и другие области.
Решение о предоставлении гранта принимается по результатам оценки АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Для получения финансовой поддержки из городского бюджета организатор проекта должен подать заявление и сопутствующие документы в офис некоммерческой организации. Сделать это нужно за 14 дней до даты начала мероприятия. Эксперты рассматривают заявку и принимают решение в течение восьми рабочих дней.
Получить финансирование можно по завершении мероприятия. В этом случае организатор обращается в НКО с отчетными документами в течение 20 дней с даты его проведения. Предполагается, что в рамках одной заявки организатор может компенсировать до 10 миллионов рублей.
С подробными условиями получения грантов можно ознакомиться на сайте АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».
Значимой частью московской индустрии гостеприимства является MICE-туризм. Это сфера делового туризма, направленная на организацию корпоративных мероприятий. В прошлом году город принял 3,2 миллиона гостей, которые прибыли сюда с деловыми целями. Следует отменить, что это 13,7% от общего турпотока столицы. По статистике, расходы представителей делового мира, которые приезжают в столицу по работе, на 9-13% превышают расходы отдыхающих туристов. Известно, что предприниматели посещают Москву неоднократно. В среднем расходы российского делового туриста за один визит в столицу составляют 34 400 рублей.