Минеева рассказала о финподдержке организаторов мероприятий со стороны правительства

Получателями грантов могут быть юрлица и индивидуальные предприниматели. Финансируемые мероприятия должны соответствовать ряду критериев. Так, их продолжительность должна составлять не меньше двух дней. Также проекты обязательно должны включать в себя один пункт — экскурсии по Москве. Важно, чтобы мероприятия были массовыми — не менее 100 участников. При этом 20% и более из этого количества должны быть гостями столицы, нуждающимися в размещении в гостиницах. К тематике форумов и конференций особых требований не предъявлялось. Это может быть любое направление — туризм, бизнес, здравоохранение и другие области.