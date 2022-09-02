«Опасный для жизни труд»: ростовчан ужаснуло ЧП с придавленными бетоном людьми

В Ростове двух рабочих придавило бетонным кольцом на строительной площадке, что удивило местных жителей, сообщили они в соцсетях.

Происшествие случилось в четверг в микрорайоне Военвед. На улице Оганова двоих рабочих придавило фрагментами бетонного кольца. Пострадавших достали и передали медикам. В соцсетях пользователи поинтересовались, соблюдали ли здесь технику безопасности. «У нас часто игнорируют технику безопасности, таков наш путь. Хотя обстоятельства бывают разные…», — пишут ростовчане. «Опасный для жизни труд за маленькие деньги», — заявили пользователи. «Живые люди — самое важное во всем нашем деле», — сообщают местные жители. Материалы по теме Забором придавило ростовчанина на улице Евдокимова В Ростове-на-Дону двух строителей придавило под землёй бетонным кольцом 1 сентября