«Опасный для жизни труд»: ростовчан ужаснуло ЧП с придавленными бетоном людьми

Происшествие случилось в четверг в микрорайоне Военвед. На улице Оганова двоих рабочих придавило фрагментами бетонного кольца.
Пострадавших достали и передали медикам. В соцсетях пользователи поинтересовались, соблюдали ли здесь технику безопасности.
«У нас часто игнорируют технику безопасности, таков наш путь. Хотя обстоятельства бывают разные…», — пишут ростовчане.
«Опасный для жизни труд за маленькие деньги», — заявили пользователи.
«Живые люди — самое важное во всем нашем деле», — сообщают местные жители.