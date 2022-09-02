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«Опасный для жизни труд»: ростовчан ужаснуло ЧП с придавленными бетоном людьми

2 сентября 05:08
Фото: УМЧС по РО
В Ростове двух рабочих придавило бетонным кольцом на строительной площадке, что удивило местных жителей, сообщили они в соцсетях.

Происшествие случилось в четверг в микрорайоне Военвед. На улице Оганова двоих рабочих придавило фрагментами бетонного кольца.

Пострадавших достали и передали медикам. В соцсетях пользователи поинтересовались, соблюдали ли здесь технику безопасности.

«У нас часто игнорируют технику безопасности, таков наш путь. Хотя обстоятельства бывают разные…», — пишут ростовчане.

«Опасный для жизни труд за маленькие деньги», — заявили пользователи.

«Живые люди — самое важное во всем нашем деле», — сообщают местные жители.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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