РЭО: В России проходит акция по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Предполагается, что в акции будут участвовать учебные заведения разных ступеней — от детсадов до университетов. Все желающие могут приносить макулатуру в пункты приема, занимающиеся сбором вторсырья. Когда в них наберется более трехсот килограммов макулатуры, они смогут направить ее в пункты акции. На сайте проекта «Миллион Родине» можно ознакомиться с более подробной информацией.