РЭО: В России проходит акция по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Особое внимание Буцаев обратил на личную заинтересованность граждан в раздельном сборе отходов, передают 360tv.ru. Без этого проблему не смогут решить даже 1000 перерабатывающих предприятий. При выборе названия акции организаторы сделали отсылку к советским временам, когда молодежь в течение 7 лет собрала миллион тонн отходов для вторичной переработки в рамках подобного проекта.
Акция «Миллион Родине» будет проводиться с 15 сентября по 15 ноября. В ней будут задействованы экологи волонтерского движения «Делай!» и РЭО. Экодобровольцы будут проводить мероприятия по экологическому просвещению и экскурсии на перерабатывающие заводы в разных российских субъектах.
Буцаев подчеркнул, что предприятия переработают всю макулатуру. В России девяносто заводов, специализирующихся на переработке отходов. Они находятся в Подмосковье, Сибири, Нижегородской области. Производственные мощности этих предприятий составляют до 4 миллионов тонн бумаги ежегодно. Глава РЭО привел пример, что после переработки макулатура может обрести новую жизнь в виде упаковки для яиц, туалетной бумаги, блокнота или гипсокартона.
Предполагается, что в акции будут участвовать учебные заведения разных ступеней — от детсадов до университетов. Все желающие могут приносить макулатуру в пункты приема, занимающиеся сбором вторсырья. Когда в них наберется более трехсот килограммов макулатуры, они смогут направить ее в пункты акции. На сайте проекта «Миллион Родине» можно ознакомиться с более подробной информацией.