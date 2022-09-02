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РЭО: В России проходит акция по сбору макулатуры «Миллион Родине»

2 сентября 10:14
Фото: reo.ru
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обратился во время своего приветственного выступления к гостям форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит на Камчатке. Он предложил молодежи стать участниками всероссийского проекта по сбору макулатуры «Миллион Родине».

Особое внимание Буцаев обратил на личную заинтересованность граждан в раздельном сборе отходов, передают 360tv.ru. Без этого проблему не смогут решить даже 1000 перерабатывающих предприятий. При выборе названия акции организаторы сделали отсылку к советским временам, когда молодежь в течение 7 лет собрала миллион тонн отходов для вторичной переработки в рамках подобного проекта.

Акция «Миллион Родине» будет проводиться с 15 сентября по 15 ноября. В ней будут задействованы экологи волонтерского движения «Делай!» и РЭО. Экодобровольцы будут проводить мероприятия по экологическому просвещению и экскурсии на перерабатывающие заводы в разных российских субъектах.

Буцаев подчеркнул, что предприятия переработают всю макулатуру. В России девяносто заводов, специализирующихся на переработке отходов. Они находятся в Подмосковье, Сибири, Нижегородской области. Производственные мощности этих предприятий составляют до 4 миллионов тонн бумаги ежегодно. Глава РЭО привел пример, что после переработки макулатура может обрести новую жизнь в виде упаковки для яиц, туалетной бумаги, блокнота или гипсокартона.

Предполагается, что в акции будут участвовать учебные заведения разных ступеней — от детсадов до университетов. Все желающие могут приносить макулатуру в пункты приема, занимающиеся сбором вторсырья. Когда в них наберется более трехсот килограммов макулатуры, они смогут направить ее в пункты акции. На сайте проекта «Миллион Родине» можно ознакомиться с более подробной информацией.

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