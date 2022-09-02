Режиссер Кощин назвал провалившийся кинокластер «Дон» спасением для российского кино

Режиссер и один из преподавателей ВГИКа Михаил Кощин заявил, что считает тяжелую ситуацию в сфере культуры периодом для новых возможностей, и хотя в кинематографе существует серьезный кадровый дефицит — текущая обстановка позволяет проявить себя начинающим актерам, режиссерам и сценаристам.
«Хороший пример — это попытки создания Ростовского-на-Дону кинокластера. Да, это возможности», — рассказал Михаил Кощин, объяснив, что хотя инициатива по созданию кинокластера так и не закончилась успехом, он воспринимает это как серьезный толчок для областного кинематографа. По мнению эксперта, кинокластер позволил доказать возможность существования профессионального кинематографа в субъектах Российской Федерации.
Напомним, что в 2016 году компания «Централ Партнершип» заявила, что готова инвестировать около 3 миллиардов рублей в создание кинокластера «Дон». Власти регионе выделили на эти цели порядка 20 гектаров земли 20 га земли в Аксайском районе, а также рядом с Таганрогом и в Азове. В рамках проекта инвестор хотел построить комплекс исторических декораций. Но в итоге были построены только две локации — маяк в Мержаново, который сейчас находится в частной собственности, и казачьи курени.