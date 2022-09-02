Ростовчане высмеяли депутата Журову за обвинении футбольных фанатов во вредности

Напомним, что футбольных фанатов и игроков обязали регистрироваться в этой системе. На фоне этого резко снизилась посещаемость «Ростов-Арены».
Однако на последний матч «Ростов» — «Динамо» болельщиков пускали без Fan ID. В итоге на стадион пришло огромное количество человек — 28,9 тысячи.
Но Журова заявила, что это был протест из-за вредности по отношению к этому закону. В соцсетях фанатов рассмешило это мнение.
«Получается люди, пришедшие на футбол в среду вечером сделали это только для того, чтобы позлить кого-то, а не для того, чтобы смотреть футбол», — заявили болельщики.
«Пусть тогда вводят Fan ID на все спортивные мероприятия. Фигурное катание, конькобежный спорт, плавание, гимнастику», — считают ростовчане. Другие ответили, что к этому все и идет.
«Ей на футбол просто все равно. Это уже абсурд», — считают пользователи.
«Снова законы хорошие, но вот не повезло — люди не те, вредные… Да что ж такое», — с сарказмом отметили фанаты.