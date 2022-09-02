rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане высмеяли депутата Журову за обвинении футбольных фанатов во вредности

2 сентября 14:25
Фото: duma.gov.ru
Светлана Журова
Жители Ростовской области с юмором и непониманием отнеслись к словам депутата Госдумы Светланы Журовой по поводу посещаемости стадионов из-за Fan ID, обсуждение проходит в соцсетях.

Напомним, что футбольных фанатов и игроков обязали регистрироваться в этой системе. На фоне этого резко снизилась посещаемость «Ростов-Арены».

Однако на последний матч «Ростов» — «Динамо» болельщиков пускали без Fan ID. В итоге на стадион пришло огромное количество человек — 28,9 тысячи.

Но Журова заявила, что это был протест из-за вредности по отношению к этому закону. В соцсетях фанатов рассмешило это мнение.

«Получается люди, пришедшие на футбол в среду вечером сделали это только для того, чтобы позлить кого-то, а не для того, чтобы смотреть футбол», — заявили болельщики.

«Пусть тогда вводят Fan ID на все спортивные мероприятия. Фигурное катание, конькобежный спорт, плавание, гимнастику», — считают ростовчане. Другие ответили, что к этому все и идет.

«Ей на футбол просто все равно. Это уже абсурд», — считают пользователи.

«Снова законы хорошие, но вот не повезло — люди не те, вредные… Да что ж такое», — с сарказмом отметили фанаты.

Материалы по теме
Для болельщиков ФК «Ростов» и «Динамо» продлят работу городских автобусов 31 августаБолельщика ФК «Ростов», попавшего на матч без Fan ID, оштрафовали на 10 тысяч рублейФК «Ростов» обыграл московское «Динамо» при 29 тысячах болельщиков на стадионе
#Новости#Илья Протвинов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28