Ростовский врач рассказал, как в домашних условиях выявить пневмонию

«После пандемии, приборы для измерения сатурации есть почти у всех. У здорового человека сатурация не должна быть ниже 97-99. Но здесь надо учитывать пожилой возраст, наличие хронических заболеваний, которые могут незначительно снижать сатурацию. Тем не менее, она не должна быть ниже 94», — говорит терапевт.