Ростовский врач рассказал, как в домашних условиях выявить пневмонию

Прежде всего доктор рекомендует изучить анамнез. По его словам, обычно, к появлению пневмонии может привести низкотемпературное воздействие. Возможно, накануне человек купался и замерз. Может, попал под дождь и промок. Или переохладился под кондиционером.
Следующим этапом является определение клинических симптомов.
«Пневмония редко бывает без высокой температуры. При ней у человека присутствуют признаки интоксикации — головная боль, выраженная слабость, боль в мышцах. Не заметить эти симптомы невозможно. Также, появляется отдышка», — отмечает доктор.
По его словам, для определения проблем в легких, человек может рассчитать частоту дыхательных движений. В состоянии покоя это число составляет 18-20 дыханий в минуту.
«Кроме отдышки, беспокоит кашель. Сначала он не продуктивный, сухой», — подчеркивает доктор.
Еще одним важным признаком, который может свидетельствовать о присутствии пневмонии, является сатурация.
«После пандемии, приборы для измерения сатурации есть почти у всех. У здорового человека сатурация не должна быть ниже 97-99. Но здесь надо учитывать пожилой возраст, наличие хронических заболеваний, которые могут незначительно снижать сатурацию. Тем не менее, она не должна быть ниже 94», — говорит терапевт.
Доктор добавляет, что заподозрив у себя проблемы с легкими, человек должен в кратчайшие сроки обратиться к врачу. Ведь раннее начало лечения пневмонии позволит в дальнейшем избежать серьезных проблем со здоровьем.