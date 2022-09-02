Русский свет инженера Яблочкова

У Яблочкова в Москве была своя мастерская физических приборов, но она не приносила прибыль, и он перебрался, вместе с идеей, названной позже «свеча Яблочкова», в Париж. В столице Франции он устроился в мастерскую Бреге, доработал свою идею и в 1876 году получил на неё патент. Свеча помещалась в стеклянный шар, а для её зажигания стержни сверху соединялись тонкой угольной нитью. Когда в лампу пускали ток, нить раскалялась, быстро сгорала и между стержнями вспыхивала дуга. Одна электрическая свеча светила два часа.