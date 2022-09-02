rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рядом с Багаевским гидроузлом начали строить канал для нереста рыбы

2 сентября 17:55
Фото: https://www.stroytransgaz.ru
В Ростовской области рядом с Багаевским гидроузлом началось строительство канала для нереста рыбы, сообщает подрядчик проекта.

В Ростовской области на стройплощадке Багаевского гидроузла стартавало обустройство рыбоходно-нерестового канала. Его строительством занимается компания «Стройтрансгаз», принадлежащая российскому олигарху Геннадию Тимченко. Планируется возвести мощные искусственные нерестилища для рыб. Производительность канала будет превышать современные показатели нереста в 2,5-3 раза.

Сейчас «Стройтрансгаз» возводит дамбу обвалования. Она будет защищать канал во время паводков от размыва рекой Дон.

Длина канала составит пять километров, при этом отмечается, что он будет построен «змейкой».

Ранее ростовский губернатор Голубев попросил у Хуснуллина денег для двух важнейших проектов.

Материалы по теме
В центре Ростова построят многоуровневую парковку на 426 местСтачки соединят с Левенцовкой и построят на проспекте три развязки в РостовеВ Ростове на Буденновском построят торговый центр с кафе и подземной парковкой
#Новости#Алина Заярная#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28