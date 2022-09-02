Рядом с Багаевским гидроузлом начали строить канал для нереста рыбы

В Ростовской области на стройплощадке Багаевского гидроузла стартавало обустройство рыбоходно-нерестового канала. Его строительством занимается компания «Стройтрансгаз», принадлежащая российскому олигарху Геннадию Тимченко. Планируется возвести мощные искусственные нерестилища для рыб. Производительность канала будет превышать современные показатели нереста в 2,5-3 раза.