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Сбер: Кредитование девелоперов выросло в 1,5 раза

2 сентября 14:37
Фото: piqsels.com
За восемь месяцев текущего года Сбербанк увеличил объем кредитования застройщиков жилья в 1,5 раза. По сравнению с этим же периодом 2021 года он вырос до 1,2 триллиона рублей.

По данным РИА «Новости», зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов сообщил, что за это время банк обработал 1350 заявок на кредиты от застройщиков. Ключевой рост спроса на проектное финансирование зарегистрирован с начала второго квартала этого года. Об этом пишет newsnn.ru.

Попов отмечает, что на данный момент Сбербанк выделяет кредиты на строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья. На него приходится 55% всех кредитов девелоперам жилой недвижимости. Ожидается, что в этом году Сбер заключит свыше 2000 кредитных договоров на финансирование жилья на сумму в 2,5 триллиона рублей.

Также он сказал, что с апреля наблюдается восстановление спроса со стороны застройщиков. Девелоперы готовят новые проекты в «экономе», «комфорте» и даже в классе «люкс», где цена одного квадратного метра начинается от двух миллионов рублей. Спрос есть на все.

Если говорить в целом о рынке недвижимости, то рост цен на новостройки в стране, который наблюдался в прошлом и позапрошлом годах, сойдет на нет. Цены на жилье будут зафиксированы на текущем уровне до начала следующего года. По итогам первой половины года в Сбере фиксируют снижение стоимости жилья на 10%. Однако это не говорит об обвале рынка жилья.

По мнению Попова, ключевая ставка будет понижаться и дальше. Это поможет экономике девелоперских проектов. Также за счет этого ипотека станет более доступной для граждан.

В свою очередь трудности испытывают и действующие российские гостиницы, которые ориентированы на деловой туризм. Попов считает, что их могут переделать в апартаменты и продать.

#Новости#Общество
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