Сбер: Кредитование девелоперов выросло в 1,5 раза

По данным РИА «Новости», зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов сообщил, что за это время банк обработал 1350 заявок на кредиты от застройщиков. Ключевой рост спроса на проектное финансирование зарегистрирован с начала второго квартала этого года. Об этом пишет newsnn.ru.
Попов отмечает, что на данный момент Сбербанк выделяет кредиты на строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья. На него приходится 55% всех кредитов девелоперам жилой недвижимости. Ожидается, что в этом году Сбер заключит свыше 2000 кредитных договоров на финансирование жилья на сумму в 2,5 триллиона рублей.
Также он сказал, что с апреля наблюдается восстановление спроса со стороны застройщиков. Девелоперы готовят новые проекты в «экономе», «комфорте» и даже в классе «люкс», где цена одного квадратного метра начинается от двух миллионов рублей. Спрос есть на все.
Если говорить в целом о рынке недвижимости, то рост цен на новостройки в стране, который наблюдался в прошлом и позапрошлом годах, сойдет на нет. Цены на жилье будут зафиксированы на текущем уровне до начала следующего года. По итогам первой половины года в Сбере фиксируют снижение стоимости жилья на 10%. Однако это не говорит об обвале рынка жилья.
По мнению Попова, ключевая ставка будет понижаться и дальше. Это поможет экономике девелоперских проектов. Также за счет этого ипотека станет более доступной для граждан.
В свою очередь трудности испытывают и действующие российские гостиницы, которые ориентированы на деловой туризм. Попов считает, что их могут переделать в апартаменты и продать.