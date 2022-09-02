Сбер: Кредитование девелоперов выросло в 1,5 раза

Если говорить в целом о рынке недвижимости, то рост цен на новостройки в стране, который наблюдался в прошлом и позапрошлом годах, сойдет на нет. Цены на жилье будут зафиксированы на текущем уровне до начала следующего года. По итогам первой половины года в Сбере фиксируют снижение стоимости жилья на 10%. Однако это не говорит об обвале рынка жилья.