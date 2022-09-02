Собеседник разъясняет, что по сути, для российских туристов, в том числе и для ростовских, мало что изменится. Выдача виз не прекращается — отменяется лишь упрощенный порядок.
«При упрощенном порядке цена была ниже для россиян — 35 евро консульского сбора вместо 80 евро. Да и сроки были короче. Сейчас срок получения визы будет длиннее», - отмечает Максим Гурин.
По его словам, российские туристы по-прежнему смогут выезжать в страны Евросоюза. Ведь никаких проблем с бронью гостиницы там нет.
«Проблемы могут возникнуть с перелетами. Прямые рейсы отсутствуют, поэтому лететь придется с пересадкой», - разъясняет Максим Гурин.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что с 1 июля между Россией и Украиной начал действовать визовый режим.