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Стало известно, как ростовчане смогут ездить в Европу после отмены упрощенных виз

2 сентября 15:31
Фото: 1MI
Страны Евросоюза говорят о приостановке облегченного визового режима для россиян. Но это не означает, что прекращается выдача виз. Прекращается именно упрощенный визовый режим, сообщил RostovGazeta директор турагентства в Ростове Максим Гурин.

Собеседник разъясняет, что по сути, для российских туристов, в том числе и для ростовских, мало что изменится. Выдача виз не прекращается — отменяется лишь упрощенный порядок.

«При упрощенном порядке цена была ниже для россиян — 35 евро консульского сбора вместо 80 евро. Да и сроки были короче. Сейчас срок получения визы будет длиннее», - отмечает Максим Гурин.

По его словам, российские туристы по-прежнему смогут выезжать в страны Евросоюза. Ведь никаких проблем с бронью гостиницы там нет.

«Проблемы могут возникнуть с перелетами. Прямые рейсы отсутствуют, поэтому лететь придется с пересадкой», - разъясняет Максим Гурин.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что с 1 июля между Россией и Украиной начал действовать визовый режим.

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