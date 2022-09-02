rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительство Западной хорды в Ростовской области обойдется в 1,3 млрд рублей

2 сентября 08:42
Фото: Правительство Ростовской области
Строительство Западной хорды под Ростовом обойдется в 1,3 миллиарда рублей, работы хотят завершить к 2024 году, информация об этом появилась на портале госзакупок.

Минтранспорта Ростовской области выступило заказчиком открытого конкурса для поиска подрядчика, который выполнит первый этап работ по строительству Западной хорды к концу 2023 года. Начальная стоимость контракта составила более 1,3 миллиарда рублей.

В сопроводительных документах указано, что работы пройдут в 29 этапов с 3 октября текущего года до 31 декабря 2023 года на участке от автодороги А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до путепровода через Дон на Западном обходе.

В НМЦК указано, что подрядчику предстоит установить информационные щиты и билборды о строительстве для автомобилистов, а также произвести сами строительно-монтажные и пусконаладочные работы, в том числе в зимнее время, и позаботиться о размещении отходов на одном из мусорных полигонов региона.

Заявки на участие кандидаты могут присылать до 16 сентября, а победителя контракта выберут спустя пять дней.

Ранее стало известно, кто лишится своих участков из-за строительства Западной хорды.

Материалы по теме
Проект Западной хорды в Ростове-на-Дону одобрила ГосэкспертизаДля застройки участка на Западном в Ростове вырубили почти сотню здоровых деревьевДля строительства Западной хорды у собственников изымут 11 участков рядом с Ростовом
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28