Строительство Западной хорды в Ростовской области обойдется в 1,3 млрд рублей

Минтранспорта Ростовской области выступило заказчиком открытого конкурса для поиска подрядчика, который выполнит первый этап работ по строительству Западной хорды к концу 2023 года. Начальная стоимость контракта составила более 1,3 миллиарда рублей.
В сопроводительных документах указано, что работы пройдут в 29 этапов с 3 октября текущего года до 31 декабря 2023 года на участке от автодороги А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог» до путепровода через Дон на Западном обходе.
В НМЦК указано, что подрядчику предстоит установить информационные щиты и билборды о строительстве для автомобилистов, а также произвести сами строительно-монтажные и пусконаладочные работы, в том числе в зимнее время, и позаботиться о размещении отходов на одном из мусорных полигонов региона.
Заявки на участие кандидаты могут присылать до 16 сентября, а победителя контракта выберут спустя пять дней.