Строительство Западной хорды в Ростовской области обойдется в 1,3 млрд рублей

В НМЦК указано, что подрядчику предстоит установить информационные щиты и билборды о строительстве для автомобилистов, а также произвести сами строительно-монтажные и пусконаладочные работы, в том числе в зимнее время, и позаботиться о размещении отходов на одном из мусорных полигонов региона.