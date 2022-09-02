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Студбилеты получили учащиеся ростовского филиала Российской таможенной академии

2 сентября 10:35
Фото: Правительство Ростовской области
Абитуриенты ростовского филиала Российской таможенной академии в четверг, 1 сентября, получили свои студенческие билеты, сообщили в правительстве региона.

Таким образом ребята стали полноправными членами студенческого сообщества. С этим событием по поручению губернатора Василия Голубева их поздравил замглавы региона Вадим Артемов.

Он рассказал, что первокурсники стали частью большого студенческого братства. У его представителей активная жизненная позиция и готовность помочь другим в решении проблем.

"Студенты ростовского филиала присоединяются к проектам площадки «Россия – страна возможностей!», параду Победы, который проходит на Театральной площади. Вы будете продолжать дело старших товарищей. Хочу добавить, что в учебном учреждении для решения этой задачи сформированы необходимые условия", - обратился к ребятам замгубернатора.

Филиал заработал 27 лет назад и за это время успел подготовить более пяти тысяч специалистов. Вместе с этим сформировали мощную материально-техническую базу.

Фото: Правительство Ростовской области

Вуз может похвастаться высококвалифицированными преподавателями-учеными, специалистами-практиками. Большинство из них сами учились здесь.

Выпускники ростовского филиала очень ценятся на рынке труда. Тысячи из них в данный момент работают в таможенных органах Южного таможенного управления.

В филиале продолжается работа по внедрению новых подходов к обеспечению выпускников работой. В академии есть внештатная служба помощи в трудоустройстве тем, кто завершил обучение.

Также внимание уделяют совместному научно-исследовательскому творчеству учащихся и преподавателей, добровольчеству. К примеру, в этому году учащиеся присоединились к команде общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Ребята помогали тем, кто приезжает из Донбасса, трудились в местах сбора гумпомощи для тех, кто вынужденно переехал с юго-востока Украины.

Вадим Артемов пожелал ребятам верить в свои силы, а также яркой и насыщенной студенческой жизни и положительных оценок в зачетках.

#Новости#Общество
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