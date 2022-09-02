Студбилеты получили учащиеся ростовского филиала Российской таможенной академии

Таким образом ребята стали полноправными членами студенческого сообщества. С этим событием по поручению губернатора Василия Голубева их поздравил замглавы региона Вадим Артемов.
Он рассказал, что первокурсники стали частью большого студенческого братства. У его представителей активная жизненная позиция и готовность помочь другим в решении проблем.
"Студенты ростовского филиала присоединяются к проектам площадки «Россия – страна возможностей!», параду Победы, который проходит на Театральной площади. Вы будете продолжать дело старших товарищей. Хочу добавить, что в учебном учреждении для решения этой задачи сформированы необходимые условия", - обратился к ребятам замгубернатора.
Филиал заработал 27 лет назад и за это время успел подготовить более пяти тысяч специалистов. Вместе с этим сформировали мощную материально-техническую базу.
Вуз может похвастаться высококвалифицированными преподавателями-учеными, специалистами-практиками. Большинство из них сами учились здесь.
Выпускники ростовского филиала очень ценятся на рынке труда. Тысячи из них в данный момент работают в таможенных органах Южного таможенного управления.
В филиале продолжается работа по внедрению новых подходов к обеспечению выпускников работой. В академии есть внештатная служба помощи в трудоустройстве тем, кто завершил обучение.
Также внимание уделяют совместному научно-исследовательскому творчеству учащихся и преподавателей, добровольчеству. К примеру, в этому году учащиеся присоединились к команде общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Ребята помогали тем, кто приезжает из Донбасса, трудились в местах сбора гумпомощи для тех, кто вынужденно переехал с юго-востока Украины.
Вадим Артемов пожелал ребятам верить в свои силы, а также яркой и насыщенной студенческой жизни и положительных оценок в зачетках.