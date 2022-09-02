Студбилеты получили учащиеся ростовского филиала Российской таможенной академии

"Студенты ростовского филиала присоединяются к проектам площадки «Россия – страна возможностей!», параду Победы, который проходит на Театральной площади. Вы будете продолжать дело старших товарищей. Хочу добавить, что в учебном учреждении для решения этой задачи сформированы необходимые условия", - обратился к ребятам замгубернатора.