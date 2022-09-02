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Управление ГО и ЧС Ростова потратит 13 миллионов рублей на ремонт подвала

2 сентября 20:59
Фото: 1mediainvest.ru
Управление ГО и ЧС Ростова выделило 13,3 миллиона рублей на ремонт подвального помещения, сообщается на сайте государственных закупок.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуация Ростова выбрало подрядчика ООО «Карьер ПИМ» для ремонта подвального помещения на улице 50-летия Ростсельмаша. На это выделено 13,3 миллионов рублей. Общая площадь подвала составляет 500 квадратных метров.

Уточняется, что выполнить работы подрядчик должен до 21 ноября 2022 года. Ему предстоит провести туда водопровод, связь, установить вентиляционные системы. Помещение должно стать пожароустойчивым и соответствовать всем требованиям гражданской обороны.

Ранее стало известно, что на случай войны в Ростове создадут автодорожную спасательную службу.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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