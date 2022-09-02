Управление ГО и ЧС Ростова потратит 13 миллионов рублей на ремонт подвала

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуация Ростова выбрало подрядчика ООО «Карьер ПИМ» для ремонта подвального помещения на улице 50-летия Ростсельмаша. На это выделено 13,3 миллионов рублей. Общая площадь подвала составляет 500 квадратных метров.
Уточняется, что выполнить работы подрядчик должен до 21 ноября 2022 года. Ему предстоит провести туда водопровод, связь, установить вентиляционные системы. Помещение должно стать пожароустойчивым и соответствовать всем требованиям гражданской обороны.