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В День знаний ЮФУ открыл двери семи тысячам первокурсников

2 сентября 14:50
Фото: ЮФУ
1 сентября Южный Федеральный университет принял в свою большую семью семь тысяч первокурсников из 50 стран мира. На всех площадках университета прошли торжественные мероприятия, а абитуриенты с самыми высокими балами получили студенческие билеты из рук высокопоставленных гостей.

Основной праздник развернулся на Поляне ЮФУ, близ Физического факультета. Здесь работали интерактивные выставки. рассказывающие о жизни вуза и его видах деятельности, как в науке и образовании, так и в общественной деятельности.

Как отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко, в Южный федеральный университет сложно поступить, но ещё сложнее в нём учиться.

ЮФУ — это особая инновационная среда, которая даёт возможность выбирать свой профессиональный путь, развивать личность. Личность особую и позиционную, которая знает историю своей страны, своего языка. Сегодня мы вручаем вам, дорогие первокурсники, наше будущее, будущее нашей Великой страны, нашего донского края, — пояснила Инна Шевченко.

Фото: ЮФУ

Лично поздравил первокурсников и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона вручил студенческие билеты победителям федеральных и региональных олимпиад, напоминая, что ЮФУ входит в 30 вузов России, которые создадут передовую высокотехнологичную инженерную школу.

Учёба в ЮФУ — это замечательная возможность реализовать себя в будущем. А для нас принципиально важно, чтобы это будущее многие из вас связали как с нашей страной, так и с Ростовской областью. Именно сейчас, когда мы с вами ставим перед собой новые цели, нам особенно нужны молодые энергичные задорные люди, умеющие и жить, и отдыхать, и конечно же строить Россию в которой они живут, — сказал губернатор.

Фото: ЮФУ

К поздравлению первокурсников присоединился и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, а также проректорский и преподавательский состав вуза.

Своими зажигательными номерами этот вечер украсили творческие коллективы ЮФУ: театр танца «Zодчие», танцевальный коллектив «YOU», вокальная студия «Vox», и мастерская современного танца DIAMONDS. В завершении праздника выступила кавер-группа «Френч».

#Новости#Общество
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