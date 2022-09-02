В День знаний ЮФУ открыл двери семи тысячам первокурсников

Основной праздник развернулся на Поляне ЮФУ, близ Физического факультета. Здесь работали интерактивные выставки. рассказывающие о жизни вуза и его видах деятельности, как в науке и образовании, так и в общественной деятельности.
Как отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко, в Южный федеральный университет сложно поступить, но ещё сложнее в нём учиться.
— ЮФУ — это особая инновационная среда, которая даёт возможность выбирать свой профессиональный путь, развивать личность. Личность особую и позиционную, которая знает историю своей страны, своего языка. Сегодня мы вручаем вам, дорогие первокурсники, наше будущее, будущее нашей Великой страны, нашего донского края, — пояснила Инна Шевченко.
Лично поздравил первокурсников и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона вручил студенческие билеты победителям федеральных и региональных олимпиад, напоминая, что ЮФУ входит в 30 вузов России, которые создадут передовую высокотехнологичную инженерную школу.
— Учёба в ЮФУ — это замечательная возможность реализовать себя в будущем. А для нас принципиально важно, чтобы это будущее многие из вас связали как с нашей страной, так и с Ростовской областью. Именно сейчас, когда мы с вами ставим перед собой новые цели, нам особенно нужны молодые энергичные задорные люди, умеющие и жить, и отдыхать, и конечно же строить Россию в которой они живут, — сказал губернатор.
К поздравлению первокурсников присоединился и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, а также проректорский и преподавательский состав вуза.
Своими зажигательными номерами этот вечер украсили творческие коллективы ЮФУ: театр танца «Zодчие», танцевальный коллектив «YOU», вокальная студия «Vox», и мастерская современного танца DIAMONDS. В завершении праздника выступила кавер-группа «Френч».