В День знаний ЮФУ открыл двери семи тысячам первокурсников

— Учёба в ЮФУ — это замечательная возможность реализовать себя в будущем. А для нас принципиально важно, чтобы это будущее многие из вас связали как с нашей страной, так и с Ростовской областью. Именно сейчас, когда мы с вами ставим перед собой новые цели, нам особенно нужны молодые энергичные задорные люди, умеющие и жить, и отдыхать, и конечно же строить Россию в которой они живут, — сказал губернатор.