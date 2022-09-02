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В Ростове двух мужчин осудили за вооруженное ограбление магазина с монетами

2 сентября 15:07
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове вынесли приговор двум мужчинам, обвиненным в вооруженном ограблении монетного магазина, сообщается на сайте Пролетарского районного суда.

В Ростове суд вынес приговор Валентину Тощенкову и Сергею Шустову. Их признали виновными в вооруженном ограблении монетного магазина.

Следствие смогло доказать, что осенью 2019 года Тощенков купит пистолет Токарева и несколько патронов для того, чтобы вместе с Шустовым ограбить магазин старинных монет. В назначенный срок они ворвались в здание и, угрожая оружием, потребовали отдать им деньги из кассы, а также некоторые экземпляры монет. Сумма награбленного составила 3,6 миллиона рублей.

В качестве наказания Тощенков проведет в колонии 9,5 лет, а Шустов — 9.

Ранее в Ростовской области задержали налетчиков, ограбивших торговца «Темерника» 31 августа.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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