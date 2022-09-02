В Ростове двух мужчин осудили за вооруженное ограбление магазина с монетами

Следствие смогло доказать, что осенью 2019 года Тощенков купит пистолет Токарева и несколько патронов для того, чтобы вместе с Шустовым ограбить магазин старинных монет. В назначенный срок они ворвались в здание и, угрожая оружием, потребовали отдать им деньги из кассы, а также некоторые экземпляры монет. Сумма награбленного составила 3,6 миллиона рублей.