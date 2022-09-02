В Ростове машина-поливалка заблокировала движение на Стачки в час пик

В комментариях немногие стали на сторону ростовской автомобилистки. «Нытиков не поймёшь, то не ухаживают за растительность — плохо, то ухаживают — плохо. Определитесь уже, и хватит ныть, раньше вставать надо», — пишут в соцсетях. Некоторые заметили, что коммунальщики занимаются уходом за деревьями в строго определенное для этого время: «Полив должен осуществляться в утренние или вечерние часы. По крайней мере огородники это знают».