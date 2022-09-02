В Ростове машина-поливалка заблокировала движение на Стачки в час пик

Ростовчанка была возмущена поливом деревьев в утренний час пик на проспекте Стачки. Женщина обратила внимание на то, что машина коммунальщиков занимала много места на проезжей части, мешая и без того затрудненному движению машин.
В комментариях немногие стали на сторону ростовской автомобилистки. «Нытиков не поймёшь, то не ухаживают за растительность — плохо, то ухаживают — плохо. Определитесь уже, и хватит ныть, раньше вставать надо», — пишут в соцсетях. Некоторые заметили, что коммунальщики занимаются уходом за деревьями в строго определенное для этого время: «Полив должен осуществляться в утренние или вечерние часы. По крайней мере огородники это знают».
Однако многие поддержали недовольство автора поста. Автолюбители пишут: «Поддерживаю её. Из-за этой поливающей машины гигантская пробка в час пик случилась».
Ранее стало известно, что выделенные полосы в Ростове не смогли создать из-за мест для платной парковки.