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В Ростове машина-поливалка заблокировала движение на Стачки в час пик

2 сентября 13:07
Фото: etorostovnadonu/vk.com
Жительница Ростова-на-Дону была возмущена работой коммунальщиков, которые поливали деревья в час пик на обочине дороги, свое негодование женщина высказала в соцсетях.

Ростовчанка была возмущена поливом деревьев в утренний час пик на проспекте Стачки. Женщина обратила внимание на то, что машина коммунальщиков занимала много места на проезжей части, мешая и без того затрудненному движению машин.

В комментариях немногие стали на сторону ростовской автомобилистки. «Нытиков не поймёшь, то не ухаживают за растительность — плохо, то ухаживают — плохо. Определитесь уже, и хватит ныть, раньше вставать надо», — пишут в соцсетях. Некоторые заметили, что коммунальщики занимаются уходом за деревьями в строго определенное для этого время: «Полив должен осуществляться в утренние или вечерние часы. По крайней мере огородники это знают».

Однако многие поддержали недовольство автора поста. Автолюбители пишут: «Поддерживаю её. Из-за этой поливающей машины гигантская пробка в час пик случилась».

Ранее стало известно, что выделенные полосы в Ростове не смогли создать из-за мест для платной парковки.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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