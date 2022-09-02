В Ростове неадекватный мужчина избил соцработника в суде

«Вызвали полицию, его доставили в отдел. Мы с его отцом поехали следом. Пенсионер планировал, что сыну сделают успокоительный укол, после чего заберет его домой. Но в полиции отказались отпустить буйного парня. Он же и в отделе нападал на дежурных, пытался выбить двери, хотя был в наручниках. В итоге вызвали бригаду, и его увезли на принудительное лечение в психиатрическую больницу», — говорит Ирина Смирнова.