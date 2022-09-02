В Ростове неадекватный мужчина избил соцработника в суде

Социальный работник Ирина Смирнова [имя изменено по ее просьбе, но личные данные есть в редакции] рассказывает, что помогала 81-летнему пенсионеру и его сыну. Она знала, что у сына якобы есть психические заболевания, поскольку неоднократно выписывала ему у врача успокоительные лекарства и приобретала их в аптеках.
В конце августа Смирнова должна была присутствовать с пожилым мужчиной на суде для решения его квартирного вопроса. Однако пенсионер взял на заседание своего сына, объяснив, что тот плохо себя чувствует и не может остаться дома.
«Сын вел себя вызывающе. На суде он громко смеялся, бросал реплики не по теме. Пока я зачитывала вслух документы пенсионеру, судья неоднократно делал дебоширу замечания. Я тоже несколько раз просила не мешать. Но сын на это не реагировал», — рассказывает Ирина Смирнова.
По ее словам, когда судья принял решение удалить хамовитого мужчину из кабинета, дебошир воспринял это ярым сопротивлением. Стал громко материться, замахнулся на соцработника.
«Я едва успела увернуться, он вскользь ударил меня по лицу. Следом замахнулся снова, ударил меня кулаком в спину. Да так, что я упала на пол, ударившись головой об стол», — вспоминает Ирина Смирнова.
Подоспевший охранник попытался умерить пыл дебошира, но тот накинулся на него и стал душить. Только после появления второго охранника, агрессивного мужчину удалось кое-как скрутить.
«Вызвали полицию, его доставили в отдел. Мы с его отцом поехали следом. Пенсионер планировал, что сыну сделают успокоительный укол, после чего заберет его домой. Но в полиции отказались отпустить буйного парня. Он же и в отделе нападал на дежурных, пытался выбить двери, хотя был в наручниках. В итоге вызвали бригаду, и его увезли на принудительное лечение в психиатрическую больницу», — говорит Ирина Смирнова.
По ее словам, за годы оказания помощи агрессивному человеку, все социальные работники организации столкнулись с его неадекватным поведением. Никто не смог найти к нему подход. Люди пришли к выводу, что сладить с психически нездоровым человеком не возможно.
Однако возникает другой вопрос — как защитить социальных работников от взаимодействия с психически нездоровыми, опасными для общества людей?
Ранее RostovGazeta сообщала, как психически нездоровый житель Ростовской области убил женщину из-за того, что это ему приказал сделать «голос в голове».