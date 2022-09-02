В Ростове полсотни спасателей тушат столетний дом в районе Нахичевани

В Ростове на улице 20-я линия, 31 огонь охватил одноэтажный многоквартирный дом 1905 года постройки. К ликвидации пожара участвуют в общей сложности 49 спасателей и 12 единиц техники.
К настоящему моменту огонь потушить не удалось. Обстановка уточняется.
Данных о причинах пожара и возможных пострадавших, пока не поступало.
Ранее в Новочеркасске в День знаний загорелся главный корпус политеха на улице Просвещения. 98 человек было эвакуировано. Возгорание вспыхнуло под кровлей на площади 15 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, выясняют надзорные органы.