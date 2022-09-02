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В Ростове полсотни спасателей тушат столетний дом в районе Нахичевани

2 сентября 13:49
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове пожар произошел в доме 1905 года постройки, сообщает МЧС России по региону.

В Ростове на улице 20-я линия, 31 огонь охватил одноэтажный многоквартирный дом 1905 года постройки. К ликвидации пожара участвуют в общей сложности 49 спасателей и 12 единиц техники.

К настоящему моменту огонь потушить не удалось. Обстановка уточняется.

Данных о причинах пожара и возможных пострадавших, пока не поступало.

Ранее в Новочеркасске в День знаний загорелся главный корпус политеха на улице Просвещения. 98 человек было эвакуировано. Возгорание вспыхнуло под кровлей на площади 15 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, выясняют надзорные органы.

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#Новости#Алина Заярная#Происшествия
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