В Ростове полсотни спасателей тушат столетний дом в районе Нахичевани

Ранее в Новочеркасске в День знаний загорелся главный корпус политеха на улице Просвещения. 98 человек было эвакуировано. Возгорание вспыхнуло под кровлей на площади 15 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, выясняют надзорные органы.