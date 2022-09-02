rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области девушка умерла от остановки сердца на свидании с мужем в тюрьме

2 сентября 18:47
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростовской области молодая девушка скончалась от остановки сердца, когда приехала навестить мужа в тюрьме, пишет Donday.

В Неклиновском районе Ростовской области девушка приехала в тюрьму на длительное свидание к мужу, осужденному на 15 лет за совращение малолетней. Во время долгожданной встречи ей резко стало плохо, она потеряла сознание и перестала дышать. Обеспокоенный муж позвал на помощь охрану, однако спасти девушку не удалось.

Медики установили, что причиной гибели женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Официального комментария ФСИН пока что нет, информация уточняется.

Ранее в США спасли туриста через 45 минут после остановки сердца. Мужчина поблагодарил врачей за чудесное спасение.

Материалы по теме
Мужчина умер на дороге от остановки сердца в Ростове Работник аэропорта "Сочи" умер от остановки сердца после возгорания самолетаВ США спасли мужчину через 45 минут после остановки сердца
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28