В Ростовской области девушка умерла от остановки сердца на свидании с мужем в тюрьме

В Неклиновском районе Ростовской области девушка приехала в тюрьму на длительное свидание к мужу, осужденному на 15 лет за совращение малолетней. Во время долгожданной встречи ей резко стало плохо, она потеряла сознание и перестала дышать. Обеспокоенный муж позвал на помощь охрану, однако спасти девушку не удалось.
Медики установили, что причиной гибели женщины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Официального комментария ФСИН пока что нет, информация уточняется.
Ранее в США спасли туриста через 45 минут после остановки сердца. Мужчина поблагодарил врачей за чудесное спасение.