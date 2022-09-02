В Ростовской области девушка умерла от остановки сердца на свидании с мужем в тюрьме

В Неклиновском районе Ростовской области девушка приехала в тюрьму на длительное свидание к мужу, осужденному на 15 лет за совращение малолетней. Во время долгожданной встречи ей резко стало плохо, она потеряла сознание и перестала дышать. Обеспокоенный муж позвал на помощь охрану, однако спасти девушку не удалось.