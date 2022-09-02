rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области в День знаний перевернулся автомобиль с тремя подростками

2 сентября 06:29
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Егорлыкском районе Ростовской области перевернулся ВАЗ-2109 с тремя подростками, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В четверг, 1 сентября, около 17.55 мск около дома № 65 по улице Советской в хуторе Ковалевском произошла авария.

Сообщается, что 14-летний водитель, который находился за рулем ВАЗ-2109, не смог сохранить контроль над управлением автомобилем и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В салоне автомобиля находились спутницы водителя — девочки 13 и 14 лет.

Младшая пассажирка пострадала в результате аварии, однако ее знакомые после аварии покинули салон автомобиля, оставив девочку одну.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии, а против отца водителя составили административный протокол.

Ранее в Ростовской области вместе с автомобилем утонул пожилой водитель.

Материалы по теме
Ветер опрокинул остановку и повалил деревья в Ростове-на-Дону ночью с 29 по 30 ноября«Нагрузили много»: На трассе «Ростов–Азов» перевернулся грузовик с арбузамиВ Ростове на Амбулаторной опрокинулась неуправляемая бетономешалка 24 августа
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28