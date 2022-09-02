В Ростовской области в День знаний перевернулся автомобиль с тремя подростками

В четверг, 1 сентября, около 17.55 мск около дома № 65 по улице Советской в хуторе Ковалевском произошла авария.
Сообщается, что 14-летний водитель, который находился за рулем ВАЗ-2109, не смог сохранить контроль над управлением автомобилем и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В салоне автомобиля находились спутницы водителя — девочки 13 и 14 лет.
Младшая пассажирка пострадала в результате аварии, однако ее знакомые после аварии покинули салон автомобиля, оставив девочку одну.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии, а против отца водителя составили административный протокол.