В Ростовской области в День знаний перевернулся автомобиль с тремя подростками

Сообщается, что 14-летний водитель, который находился за рулем ВАЗ-2109, не смог сохранить контроль над управлением автомобилем и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В салоне автомобиля находились спутницы водителя — девочки 13 и 14 лет.