В Ростовской области власти закупают койки для ковидных госпиталей

Министерство здравоохранения Ростовской области закупило для азовского ковидного госпиталя новое оборудование. В медучреждении появились 16 новых коек для больных, цифровой рентген и центрифуга. Чем вызвано решение о приобретении коек и технического оборудования, не уточняется.