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В Ростовской области власти закупают койки для ковидных госпиталей

2 сентября 16:50
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростовской области власти озабочены покупкой коек и цифровых рентгенов для ковидных госпиталей, сообщается в соцсетях ЦГБ Азова.

Министерство здравоохранения Ростовской области закупило для азовского ковидного госпиталя новое оборудование. В медучреждении появились 16 новых коек для больных, цифровой рентген и центрифуга. Чем вызвано решение о приобретении коек и технического оборудования, не уточняется.

Ранее ростовский врач назвал новые симптомы заражения коронавирусом осенью 2022 года. Выяснилось, что высокая температура перестала быть главным показателем ковида. Все чаще пациенты жалуются на поражение верхних дыхательных путей/

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