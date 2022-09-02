В Ростовской области вшей подхватили 260 человек

В Ростовской области с начала года к 31 августа зарегистрировали 260 случаев заражения педикулезом, а показатель заболеваемости составил 6,2 случая на 100 тысяч жителей. Это на 40,7% меньше, чем надзорный орган зафиксировал в течение всего прошлого года, тогда вшей подхватили 438 человек.
В ведомстве уточнили, что в этом году 75 случаев педикулеза пришлись на детей до 14 лет.
Роспотребнадзор призывает жителей региона проявить осторожность и стараться избегать близкого контакта головы к голове, а также хранения вещей и постельного белья с вещами, принадлежащими больному педикулезом, также нельзя использовать одну и туже расческу, наушники и одежные щетки с мягкими игрушками.
Ранее в Ростовской области население предупредили об отравлении жителей Волгодонского района ядовитыми грибами.