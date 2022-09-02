rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области вшей подхватили 260 человек

2 сентября 09:59
Фото: PxHere
В Ростовской области с начала года педикулез выявили у 260 жителей, об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.

В Ростовской области с начала года к 31 августа зарегистрировали 260 случаев заражения педикулезом, а показатель заболеваемости составил 6,2 случая на 100 тысяч жителей. Это на 40,7% меньше, чем надзорный орган зафиксировал в течение всего прошлого года, тогда вшей подхватили 438 человек.

В ведомстве уточнили, что в этом году 75 случаев педикулеза пришлись на детей до 14 лет.

Роспотребнадзор призывает жителей региона проявить осторожность и стараться избегать близкого контакта головы к голове, а также хранения вещей и постельного белья с вещами, принадлежащими больному педикулезом, также нельзя использовать одну и туже расческу, наушники и одежные щетки с мягкими игрушками.

Ранее в Ростовской области население предупредили об отравлении жителей Волгодонского района ядовитыми грибами.

Материалы по теме
Памятку по борьбе с вшами выпустили для ростовчанРоссияне стали реже заражаться ВИЧ и краснухойПочти в двое сократились случаи заражения вшами в Ростовской области
#Новости#Диана Троянская#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28