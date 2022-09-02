В Ростовской области вшей подхватили 260 человек

В Ростовской области с начала года к 31 августа зарегистрировали 260 случаев заражения педикулезом, а показатель заболеваемости составил 6,2 случая на 100 тысяч жителей. Это на 40,7% меньше, чем надзорный орган зафиксировал в течение всего прошлого года, тогда вшей подхватили 438 человек.