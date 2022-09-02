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В школах Ростова приступили к работе более сотни советников директоров

2 сентября 09:16
Фото: Телеграм-канал Алексея Логвиненко
В Ростове в новом учебном году к работе приступили 109 советников директоров школ, об этом рассказала глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер рассказал, что основными функциями советников станет взаимодействие с детскими объединениями, а также работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, разработка и поддержка проектов учащихся.

Алексей Логвиненко напомнил, что в каждом образовательном учреждении города есть ученики, которые принимают участие во всех доступных мероприятиях. Однако задача школ привлекать к этому больше детей, и советники по воспитанию будут искать подход к учащимся, чтобы развить их потенциал и личностные качества.

«Советник по воспитанию — это ещё и методист, и вожатый, и социальный педагог, а иногда и психолог для ребенка», — объяснил глава администрации Ростова, добавив, что в настоящий момент проект по внедрению в педсостав советников работает в 45 субъектах Российской Федерации.

Ранее стало известно, какие компании выигрывают самые крупные тендеры на поставку питания в областные школы.

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