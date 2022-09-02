В школах Ростова приступили к работе более сотни советников директоров

Алексей Логвиненко напомнил, что в каждом образовательном учреждении города есть ученики, которые принимают участие во всех доступных мероприятиях. Однако задача школ привлекать к этому больше детей, и советники по воспитанию будут искать подход к учащимся, чтобы развить их потенциал и личностные качества.