В школах Ростова приступили к работе более сотни советников директоров

Сити-менеджер рассказал, что основными функциями советников станет взаимодействие с детскими объединениями, а также работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, разработка и поддержка проектов учащихся.
Алексей Логвиненко напомнил, что в каждом образовательном учреждении города есть ученики, которые принимают участие во всех доступных мероприятиях. Однако задача школ привлекать к этому больше детей, и советники по воспитанию будут искать подход к учащимся, чтобы развить их потенциал и личностные качества.
«Советник по воспитанию — это ещё и методист, и вожатый, и социальный педагог, а иногда и психолог для ребенка», — объяснил глава администрации Ростова, добавив, что в настоящий момент проект по внедрению в педсостав советников работает в 45 субъектах Российской Федерации.
Ранее стало известно, какие компании выигрывают самые крупные тендеры на поставку питания в областные школы.