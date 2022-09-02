В Стерлитамаке БСК начала строительство ЖК «Прибрежный» для работников завода

Городской кластер имеет площадь 290 000 квадратных метров. Он включает комплекс многоквартирных домов с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Само место экологически чистое. Здесь течет речка Ольховка, рядом расположен лес. В таких условиях сотрудники завода смогут отдыхать с пользой для здоровья. В шаговой доступности - детсады и школы. Все это станет прочным фундаментом для комфортного проживания персонала БСК.