В Стерлитамаке БСК начала строительство ЖК «Прибрежный» для работников завода

Своих работников руководство предприятия ценит высоко. В компании прикладывают все усилия для поддержки людей. Важной частью социальной политики завода остается программа повышения благосостояния трудового коллектива. Она получила положительный отклик у работников. Корпоративная жилищная программа имеет серьезные перспективы для развития. Работники, обеспеченные компанией постоянным жильем, больше других заинтересованы в работе на заводе, сказал глава Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов.
Завод придерживается ключевого принципа в работе: основная ценность – это персонал. Работникам БСК будут выдавать квартиры, возведенные за счет предприятия с рассрочкой оплаты до 15 лет. В итоге немало сотрудников получат возможность на льготных условиях купить собственное жилье.
Четыре вида квартир включает проект первой линии домов - студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Их общая площадь - от 26,6 до 76 квадратных метров. Квартиры будут сдаваться в чистовой отделке. Сотрудники Башкирской содовой компании смогут сразу после окончания строительства въехать в дома и жить там с комфортом.
Городской кластер имеет площадь 290 000 квадратных метров. Он включает комплекс многоквартирных домов с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Само место экологически чистое. Здесь течет речка Ольховка, рядом расположен лес. В таких условиях сотрудники завода смогут отдыхать с пользой для здоровья. В шаговой доступности - детсады и школы. Все это станет прочным фундаментом для комфортного проживания персонала БСК.
Ориентировочно, дома будут сданы в конце 2024 года. Участниками программы могут стать все работники предприятия, но в приоритете компании - молодые сотрудники не старше 35 лет.