В Волгодонске спасатели нашли унесенного ветром сап-бордиста

Как передает «КП-Ростов-на-Дону», вечером 1 сентября 23-летний житель Волгодонска отплыл на сапе на несколько сотен метров от берега Цимлянского городского пляжа. Подплыв к середине водоема молодой человек осознал, что ветер здесь сильнее, чем на прибрежной территории. Вскоре он вместе с доской пропали за линией горизонта.