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В Волгодонске спасатели нашли унесенного ветром сап-бордиста

2 сентября 11:19
Фото: pixabay.com
Житель Волгодонска, решивший покататься на сапе, сильным ветром был унесен на середину Цимлянского водохранилища. Его обнаружили спасатели.

Как передает «КП-Ростов-на-Дону», вечером 1 сентября 23-летний житель Волгодонска отплыл на сапе на несколько сотен метров от берега Цимлянского городского пляжа. Подплыв к середине водоема молодой человек осознал, что ветер здесь сильнее, чем на прибрежной территории. Вскоре он вместе с доской пропали за линией горизонта.

Попавший в непростую ситуацию спортсмен позвонил спасателям по номеру 112. Не имея координатов потерпевшего, опираясь на опыт и знания акватории водохранилища, спасатели поняли, куда парень могу отплыть и вскоре обнаружили его в двух километрах от берега. Молодого человека вместе с его спортивным снарядом доставили на берег.

#Новости#Происшествия
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