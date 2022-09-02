В Волгодонске спасатели нашли унесенного ветром сап-бордиста

Как передает «КП-Ростов-на-Дону», вечером 1 сентября 23-летний житель Волгодонска отплыл на сапе на несколько сотен метров от берега Цимлянского городского пляжа. Подплыв к середине водоема молодой человек осознал, что ветер здесь сильнее, чем на прибрежной территории. Вскоре он вместе с доской пропали за линией горизонта.
Попавший в непростую ситуацию спортсмен позвонил спасателям по номеру 112. Не имея координатов потерпевшего, опираясь на опыт и знания акватории водохранилища, спасатели поняли, куда парень могу отплыть и вскоре обнаружили его в двух километрах от берега. Молодого человека вместе с его спортивным снарядом доставили на берег.