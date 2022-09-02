Власти Ростова собираются снести еще три аварийных дома

Первым из них стал дом по улице Башкирской, 4/4 литер А., построенный в 1958 году. Всего здание имеет три этажа, а площадь изымаемого участка составляет более 2,7 тысячи квадратных метров. Уведомления об изъятии получат 53 собственника жилых помещений и четыре владельца нежилых помещений на первом этаже.