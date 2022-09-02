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Власти Ростова собираются снести еще три аварийных дома

2 сентября 07:58
Фото: Яндекс.Карты
Тургеневская, 14
В Ростове-на-Дону власти признали аварийными три дома в Ворошиловском, Кировском и Ленинском районах города, документы об этом появились на портале администрации.

В четверг, 1 сентября, на портале опубликовали три постановления об изъятии в пользу администрации земли под аварийными домами.

Первым из них стал дом по улице Башкирской, 4/4 литер А., построенный в 1958 году. Всего здание имеет три этажа, а площадь изымаемого участка составляет более 2,7 тысячи квадратных метров. Уведомления об изъятии получат 53 собственника жилых помещений и четыре владельца нежилых помещений на первом этаже.

Башкирская, 4/4
Фото: Яндекс.Карты

Такая же судьба ожидает двухэтажное здание на улице Тургеневской, 14 литеры В, Е и Ж, построенное в 1917 году. Площадь изымаемого участка составляет 902 квадрата, а уведомления получат владельцы семи квартир и комнат.

Последним станет здание на улице Станиславского, 298 литер А с участком земли площадью 543 квадратных метра, где остались всего две квартиры.

Все владельцы получат уведомления об изъятии и сносе в течение первой декады сентября.

Станиславского, 298
Фото: Яндекс.Карты

Ранее на Станиславского рухнула стена дома, который признали аварийным три года назад.

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