Власти Ростова собираются снести еще три аварийных дома

В четверг, 1 сентября, на портале опубликовали три постановления об изъятии в пользу администрации земли под аварийными домами.
Первым из них стал дом по улице Башкирской, 4/4 литер А., построенный в 1958 году. Всего здание имеет три этажа, а площадь изымаемого участка составляет более 2,7 тысячи квадратных метров. Уведомления об изъятии получат 53 собственника жилых помещений и четыре владельца нежилых помещений на первом этаже.
Такая же судьба ожидает двухэтажное здание на улице Тургеневской, 14 литеры В, Е и Ж, построенное в 1917 году. Площадь изымаемого участка составляет 902 квадрата, а уведомления получат владельцы семи квартир и комнат.
Последним станет здание на улице Станиславского, 298 литер А с участком земли площадью 543 квадратных метра, где остались всего две квартиры.
Все владельцы получат уведомления об изъятии и сносе в течение первой декады сентября.