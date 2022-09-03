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Более 700 донских казаков присоединились к СВО на Украине в качестве добровольцев

3 сентября 13:40
Фото: donland.ru
Более 700 казаков отправились в ЛДНР для участия в спецоперации на Украине и защиты мирных жителей, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В субботу, 3 сентября, глава региона во время заседания Большого войскового круга заявил, что с начала спецоперации к подразделениям Минобороны России и Росгвардии присоединились несколько тысяч донских казаков, которые направились в ЛДНР для защиты мирного населения.

Василий Голубев напомнил, что казаки всегда обеспечивали безопасность русской земли и мирных жителей, и сейчас еще более 700 казаков отправились в Республики Донбасса в качестве добровольцев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, какие задачи стоят перед союзными войсками в рамках спецоперации на Украине.

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