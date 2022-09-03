«Хурабья и бадемов мезе»: что ели и пили в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции

Всегда на столе были вареные раки и уха. Кстати, ростовцы уважали блюда из карпа, судака, сазана или толстолобика. Популярны были и лещ, и тарань, и пескарь, и сом разного вида приготовления. А еще любили запекать рыбу с икрой или другими начинками.
Рестораны для богатых
Богатые ростовцы любили обедать и отмечать праздники в ресторанах. Предпочитали ресторан гостиницы «Большая Московская». Но не только. В городе было немало заведений, которые привлекали гостей своим интерьером и кухней. Особо славился кафешантан «Марс» Карапета Чарахчиянца, который располагался на улице Большой Садовой. Теперь в этом помещении располагается Ростовская областная филармония. Кстати, это место раньше называли еще и «Палермо», и «Пале-де-Кристаль», а Карапета Чарахчиянца некоторые ростовцы именовали «дядюшкой Каро». Потому как очень ценили его увеселительное заведение и за кухню, и за сценический репертуар. У него всегда выступали лучшие музыканты и танцовщицы «из Парижа». Правда, эти девицы из «свободолюбивой Франции» нередко оказывались юными особами из Малороссии, которые приехали в Ростов на заработки. Но все эти певицы и танцовщицы были не только красивыми, но и талантливыми. Потому и ростовская публика принимала их на ура. А дядюшке Каро была благодарна за прекрасное шоу, как сегодня сказали бы, и отличную кухню.
Заведение Карапета Чарахчиянца было настолько популярно в Ростове, что у него даже воровали посуду. Но хитрый дядюшка Каро отучил ростовцев от этого. Городская легенда гласит, что Чарахчиянц для своего кафешантана заказывал столовые приборы, на внешней стороне которых было написано его имя, а на тыльной – «украдено у Карапета Чарахчиянца».
А еще дядюшка Каро придумал «музыкальные салфетки». Каждые две недели Чарахчиянц в своем кафешантане менял музыку и девушек-танцовщиц. А все изменения программы печатал на льняных столовых салфетках. Посетитель мог и лицо вытереть, и с новой программой познакомиться. Сейчас бы это назвали креативным подходом.
Как гуляли нахичеванцы
Как же гуляли нахичеванцы и что они предпочитали из блюд? В рестораны нахичеванцы любили отправляться в Ростов. А дома на различные торжества устраивали шикарные застолья. Вот как описывает эти застолья известный нахичеванский и ростовский общественный деятель, купец Келле-Шагинов. Он, в частности, вспоминает о том, как праздновали именины:
«Именины же праздновались очень торжественно. Заказывалась обедня, затем панихида по родителям. Из церкви священники приходят на чай домой. Затем начинаются визиты мужчин с 11 ч. до 2-х, родственников и знакомых. В зале накрыт стол со всевозможными закусками, винами и водками, в 12 часов − пирог, а до того подают кофе. После ухода родственников хозяйка, провожая, просит вечером пожаловать со всей семьей… Вечером в 8 часов собираются, все рассаживаются, − мужчины отдельно, женщины отдельно, подается чай, который пьют, держа на руках блюдца… Хозяева стараются всех усадить, чтобы не было скучно, мужчинам разносят пунш, женщинам − варенья, конфеты и пр. Затем открывается закусочный стол, к которому подходят сперва мужчины, а потом женщины. Вечер заканчивается ужином к 3−4 утра. К чаю подавались сухари домашнего приготовления и кренделя, густо посыпанные сахарной пудрой, лимон или сливки. Варенье к чаю не полагалось. А по окончании чая начинали разносить всем варенья в таком порядке: по два сорта на подносе, причем обычно каждый брал один сорт ложкой прямо в рот, а не в блюдечко. Сперва варенье из роз и вишен, потом, во вторую очередь − крыжовник и абрикос, а в третью очередь − груша и айва, в 4-ю очередь, апельсиновое и цедра или лимонное. Затем соты (медовые) и каймак. Затем «хурабья и бадемов мезе», домашнего изделия, состоящие из муки, масла, сахара и из миндаля и яичного белка, особого приготовления пирожные. После этого − конфеты на большом подносе врассыпную: леденцы, мармелады, карамели разные с картинками. Конфеты обыкновенно гости брали и в карман, говоря, что это детям, это сплошь и рядом считалось в порядке вещей».
Вот как Келле-Шагинов описывает торжественный ужин нахичеванской семьи: «Ужин состоял всегда из отварной осетрины, которая подавалась в горячем виде, или отварной индейки, жареное из птиц − куры или утки, или барашек, начиненный пловом, или шашлык. А если первое из индейки, то второе − рисовый плов с кишмишом и миндалем. На сладкое подавался пудинг или желе, а позже появились пломбиры или мороженое. Затем фрукты: яблоки, груши, апельсины».
Особо подробно Келле-Шагинов описывает, как нахичеванские мужчины пили на званых ужинах и торжествах. Читая его воспоминания, понимаешь, что донские армяне того времени знали толк и в спиртном.
«Мужчины вначале пили водку, а за ужином − вино, мадеру, херес, и больше всего − Санторинское, которое привозилось греками, донские вина: цимлянское, раздорское и проч. Дамам подавалось только сладкое − кизлярское или прасковейское вино, каковое вкушали неполную рюмку по обычаю… До ужина мужчинам подавали пунш, состоящий из трети стакана кипятка с сахаром и лимоном, в который подливали ром по вкусу. Таких пуншей подносили без конца до ужина, по числу пуншей ценилось и достоинство вечера. У богачей приглашался на вечер играть оркестр на именинах и устраивались танцы».
К этим воспоминаниям можно добавить только лишь то, что хурабья и беде-мезе − это сладкие печенья донских армян. Их до сих пор готовят в Нахичевани и Чалтыре.
Что еще можно сказать? Лишь одно − наши предки знали толк в еде.
Георгий Багдыков