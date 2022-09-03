Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Кукуяном

Стало известно о том, кто из рефери рассудит центральную встречу 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенит», который состоится 4 сентября в Москве. Начало матча – в 20:00 мск.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу РФС, главный арбитром игры станет Павел Кукуян, а его помощниками выступят Алексей Стипиди и Владислав Назаров. На VAR будут работать Владимир Москалев и Александр Богданов.