rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Кукуяном

3 сентября 08:22
Фото: piqsels.com
Стало известно о том, кто из рефери рассудит центральную встречу 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенит», который состоится 4 сентября в Москве. Начало матча – в 20:00 мск.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу РФС, главный арбитром игры станет Павел Кукуян, а его помощниками выступят Алексей Стипиди и Владислав Назаров. На VAR будут работать Владимир Москалев и Александр Богданов.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28