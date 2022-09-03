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Ростовчанину, которого переехала полицейская машина, три года не дают компенсацию

3 сентября 10:02
Фото: pxhere
Житель Ростова-на-Дону, оказавшийся под колесами патрульной машины, три года не может добиться получения компенсации, сообщает Bloknot-rostov.

В конце декабря 2019 года на проспекте Стачки 25-летнего Владислава Бульбаса сбил полицейский автомобиль. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Через некоторое время Бульбас подал иск к полиции и отсудил 150 тысяч рублей. Но деньги он не получил, хоть и имеет на руках исполнительный лист.

«Полиция утверждает, что не должна выплачивать компенсацию из своего бюджета. Минфин РФ тоже уверен, что платить должен не он», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом средства пострадавший не может получить три года.

Ранее стало известно, что в Ростове жильцам сгоревшего 27 августа дома на Подъездной отказывают в компенсации.

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