Ростовчанину, которого переехала полицейская машина, три года не дают компенсацию

В конце декабря 2019 года на проспекте Стачки 25-летнего Владислава Бульбаса сбил полицейский автомобиль. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Через некоторое время Бульбас подал иск к полиции и отсудил 150 тысяч рублей. Но деньги он не получил, хоть и имеет на руках исполнительный лист.
«Полиция утверждает, что не должна выплачивать компенсацию из своего бюджета. Минфин РФ тоже уверен, что платить должен не он», — пишет издание.
Отмечается, что таким образом средства пострадавший не может получить три года.
Ранее стало известно, что в Ростове жильцам сгоревшего 27 августа дома на Подъездной отказывают в компенсации.