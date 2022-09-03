Социологи заявили, что 58% медиков в Ростовской области шли в красную зону ради денег

Тема исследования касалась влияния пандемии на повседневность и социальное самочувствие медиков региона. Для получения результатов опросили 402 врачей, а также 434 представителей среднего звена. Это медсестры и фельдшеры, которые проживают в нескольких городах, в том числе Азове и Новочеркасске.
Самым болезненным оказался вопрос на тему зарплаты. Медики хотят получать от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.
С начала пандемии о повышении зарплаты заявили 12% опрошенных. Около 58% респондентов ответили, что мотивом для работы в красной зоне стали деньги.
Еще 39% медиков решились на это из-за внутренней потребности помогать людям. Часть врачей захотела таким образом повысить квалификацию, а некоторые оказались здесь по случайному стечению обстоятельств.