Социологи заявили, что 58% медиков в Ростовской области шли в красную зону ради денег

Тема исследования касалась влияния пандемии на повседневность и социальное самочувствие медиков региона. Для получения результатов опросили 402 врачей, а также 434 представителей среднего звена. Это медсестры и фельдшеры, которые проживают в нескольких городах, в том числе Азове и Новочеркасске.