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Социологи заявили, что 58% медиков в Ростовской области шли в красную зону ради денег

3 сентября 07:46
Фото: pxhere
В Ростовской области медспециалисты чаще всего соглашались работать в красной зоне из-за денег, исследования провели кандидаты социологических наук Никита Вялых и Оксана Нор-Аревян.

Тема исследования касалась влияния пандемии на повседневность и социальное самочувствие медиков региона. Для получения результатов опросили 402 врачей, а также 434 представителей среднего звена. Это медсестры и фельдшеры, которые проживают в нескольких городах, в том числе Азове и Новочеркасске.

Самым болезненным оказался вопрос на тему зарплаты. Медики хотят получать от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.

С начала пандемии о повышении зарплаты заявили 12% опрошенных. Около 58% респондентов ответили, что мотивом для работы в красной зоне стали деньги.

Еще 39% медиков решились на это из-за внутренней потребности помогать людям. Часть врачей захотела таким образом повысить квалификацию, а некоторые оказались здесь по случайному стечению обстоятельств.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области власти закупают койки для ковидных госпиталей.

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