В Новочеркасске пешеход перебегал дорогу и оказался под колесами Kia

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что авария произошла в субботу, 3 сентября, около 15.30 мск рядом с домом № 140 на проспекте Баклановском в Новочеркасске.
По предварительным данным, 49-летний водитель, который находился за рулем Kia Rio, сбил 21-летнего мужчину, перебегающего дорогу не через пешеходный переход. В итоге молодой человек получил травмы, а полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что ростовчанин, которого сбили сотрудники полиции, не может получить компенсацию за причиненный ущерб.