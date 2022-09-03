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В Новочеркасске пешеход перебегал дорогу и оказался под колесами Kia

3 сентября 17:54
Фото: ГИБДД по РО
В Новочеркасске пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте, попал под колеса иномарки, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что авария произошла в субботу, 3 сентября, около 15.30 мск рядом с домом № 140 на проспекте Баклановском в Новочеркасске.

По предварительным данным, 49-летний водитель, который находился за рулем Kia Rio, сбил 21-летнего мужчину, перебегающего дорогу не через пешеходный переход. В итоге молодой человек получил травмы, а полиции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что ростовчанин, которого сбили сотрудники полиции, не может получить компенсацию за причиненный ущерб.

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