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В Роспотребнадзоре заявили о плохом качестве воды в Ростовской области

3 сентября 16:42
Фото: Unsplash
В Ростовской области назвали районы, где загрязнение питьевой воды оказалось выше среднего по микробиологическим показателям, отчет представил донской Роспотребнадзор в рамках доклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Сотрудники надзорного органа сообщили, что в 2021 году удельный вес проб, которые не соответствовали гигиеническим нормативам, удалось сократить до 30,9%, а годом раньше он составлял 35,2%.

И хотя в части муниципалитетов Ростовской области отметили улучшения качества воды по итогам прошлого года, в части районов оно только ухудшилось. Так инспекторы выяснили, что по итогам прошлого года по санитарно-химическим и микробиологическим показателям оказались хуже пробы воды, взятые в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Шолоховском, Заветинском и еще пяти районах, а также крупных городах — Ростове, Азове, Батайске, Новочеркасске и Каменске-Шахтинском. При этом основными загрязняющими веществами, обнаруженными в пробах воды, оказались соли кальция и магния с железом, аммиаком, бором, марганцем и его соединениями, нитратами, ПАВ, свинцом с его неорганическими соединениями, а также сульфаты с фосфатами, хлоридами, натрием. Отдельно в отчете выделено, что за счет поступления из источника водоснабжения питьевую воду загрязнили железо с хлором, алюминием и хлороформом.

Помимо этого в отчете Роспотребнадзора назвали неблагополучные города, где превышены показатели жесткости воды.

«Неблагополучными можно признать территории: гг. Аксай, Батайск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, Миллерово, Новошахтинск, Шахты и Азов», — сказано в отчете, также упомянуты еще 23 района Ростовской области.

Фото: Роспотребнадзор по Ростовской области

В ведомстве указали, что повышенная минерализация и высокое содержание железа способны оказать неблагоприятное влияние на здоровье жителей и даже спровоцировать мочекаменную и гипертоническую болезни, и стать толчком к увеличению числа патологий пищеварительных органов.

Напомним, в начале августа в одном из жилых комплексов Ростова из крана потекла черная вода.

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