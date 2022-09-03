В Роспотребнадзоре заявили о плохом качестве воды в Ростовской области

И хотя в части муниципалитетов Ростовской области отметили улучшения качества воды по итогам прошлого года, в части районов оно только ухудшилось. Так инспекторы выяснили, что по итогам прошлого года по санитарно-химическим и микробиологическим показателям оказались хуже пробы воды, взятые в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Шолоховском, Заветинском и еще пяти районах, а также крупных городах — Ростове, Азове, Батайске, Новочеркасске и Каменске-Шахтинском. При этом основными загрязняющими веществами, обнаруженными в пробах воды, оказались соли кальция и магния с железом, аммиаком, бором, марганцем и его соединениями, нитратами, ПАВ, свинцом с его неорганическими соединениями, а также сульфаты с фосфатами, хлоридами, натрием. Отдельно в отчете выделено, что за счет поступления из источника водоснабжения питьевую воду загрязнили железо с хлором, алюминием и хлороформом.