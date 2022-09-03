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В Ростовской области не нашли желающих купить автомобили донского правительства

3 сентября 16:17
Фото: Stas Kozlovskiy/CC BY-SA 4.0/wiki
ГКУ РО «Фонд имущества Ростовской области» объявило, что не удалось найти покупателей для правительственных автомобилей, извещение появилось на портале Donland.

В пятницу, 2 сентября, Фонд имущества Ростовской области признал несостоявшимся аукцион по продаже автомобилей, прицепа и трактора, принадлежащих донскому правительству.

Информация о продаже автобуса, «Чайки», внедорожника, ЗИЛ, трактора и прицепа-цистерны появилась еще в первую декаду августа, однако за месяц так и не удалось найти ни одного претендента на шесть заявленных лотов.

Пока остается неизвестным, будет ли аукцион объявлен повторно, но власти объявили, что продажа имущества, назначенная на 5 сентября, уже не состоится из-за отсутствия заявок от покупателей.

Ранее администрация Ростова-на-Дону объявила о продаже доходного дома Яблокова, расположенного рядом с их зданием.

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