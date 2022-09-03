В Ростовской области не нашли желающих купить автомобили донского правительства

В пятницу, 2 сентября, Фонд имущества Ростовской области признал несостоявшимся аукцион по продаже автомобилей, прицепа и трактора, принадлежащих донскому правительству.
Информация о продаже автобуса, «Чайки», внедорожника, ЗИЛ, трактора и прицепа-цистерны появилась еще в первую декаду августа, однако за месяц так и не удалось найти ни одного претендента на шесть заявленных лотов.
Пока остается неизвестным, будет ли аукцион объявлен повторно, но власти объявили, что продажа имущества, назначенная на 5 сентября, уже не состоится из-за отсутствия заявок от покупателей.
Ранее администрация Ростова-на-Дону объявила о продаже доходного дома Яблокова, расположенного рядом с их зданием.