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В Ростовской области за сутки выявили 1,8 тысячи заболевших коронавирусом жителей

3 сентября 14:36
Фото: Unsplash
В Ростовской области к субботе, 3 сентября, коронавирусом заболели еще 1800 жителей, данные появились на портале «Стопкоронавирус.рф».

Согласно данным аналитики, к субботе, 3 сентября, коронавирус диагностировали у 1,8 тысячи жителей Ростовской области. Суточный прирост составил 426 случаев по отношению к показателям заболеваемости 2 сентября. Общая численность заболевших, выявленных за все время пандемии, на территории Ростовской области превысило отметку в 406,4 тысячи зараженных.

Кроме того сообщается, что за сутки госпитализировали 97 человек, а еще два больных стали жертвами болезни. С 29 августа зафиксировали 10 летальных исходов, наступивших в результате заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости в Ростовской области начали закупать новые койки для госпиталей.

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