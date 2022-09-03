В Ростовской области за сутки выявили 1,8 тысячи заболевших коронавирусом жителей

Согласно данным аналитики, к субботе, 3 сентября, коронавирус диагностировали у 1,8 тысячи жителей Ростовской области. Суточный прирост составил 426 случаев по отношению к показателям заболеваемости 2 сентября. Общая численность заболевших, выявленных за все время пандемии, на территории Ростовской области превысило отметку в 406,4 тысячи зараженных.
Кроме того сообщается, что за сутки госпитализировали 97 человек, а еще два больных стали жертвами болезни. С 29 августа зафиксировали 10 летальных исходов, наступивших в результате заражения коронавирусом.
Ранее стало известно, что из-за роста заболеваемости в Ростовской области начали закупать новые койки для госпиталей.