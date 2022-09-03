Власти изымут земли колхозов под строительство Северного обхода Ростова

Самым крупным из изымаемых участков являются земли колхоза «Колос», расположенные в Мясниковском районе и занимающие 2,7 гектара — 27109 квадратных метров площади. Еще два участка находятся в Краснокрымском сельском поселении на землях колхоза «Дружба», находятся в собственности у частных лиц и занимают площадь 211 квадратных метров.