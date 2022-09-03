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Власти изымут земли колхозов под строительство Северного обхода Ростова

3 сентября 13:01
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области объявили об изъятии трех участков земли колхозов «Дружба» и «Колос» под строительство Северного обхода Ростова, распоряжение опубликовали в документах правительства.

Правительство Ростовской области в среду, 31 августа, опубликовало распоряжение об изъятии трех участков земли, находящихся на территории колхозов «Колос» и «Дружба». Изъятие стало необходимой мерой для реализации проекта строительства Северного обхода Ростова, который должен связать дорогу из Ростова в Новошахтинск с А-280 «Ростов-на-Дону–Таганрог».

В правительстве сообщают, что другие варианты строительства отсутствуют, а потому в течение следующих 10 дней с момента опубликования распоряжения собственники земли получат уведомления об изъятии.

Самым крупным из изымаемых участков являются земли колхоза «Колос», расположенные в Мясниковском районе и занимающие 2,7 гектара — 27109 квадратных метров площади. Еще два участка находятся в Краснокрымском сельском поселении на землях колхоза «Дружба», находятся в собственности у частных лиц и занимают площадь 211 квадратных метров.

Ранее донские власти объявили, что готовность искусственных сооружений на Северном обходе составила 70%, и объект могут сдать к концу года.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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